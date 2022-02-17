Обстріл садочка "Казочка": цей приклад російської брехні треба показувати усьому світу (фото)

Російські окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, але зараз розганяють дикий фейк про те, що це зробили ЗСУ.

Журналіст Денис Казанський показав на скріншотах, як працює російська пропаганда на прикладі нахабної брехні про обстріл.

У чому полягає фейк

"Фото обстріляного росіянами дитячого садка в Станиці Луганській прямо зараз розганяють по телеграм-каналах РФ і ЛДНР, запевняючи, що дитячий сад знаходиться в "ЛНР" і його обстріляли ЗСУ. Тобто, як завжди, просто приписали власні військові злочини вигаданим "карателям", - написав він.

Відзначимо, що перевірити брехню - простіше простого. Дитячий садок "Казка" в Станиці Луганській знаходиться на підконтрольній Україні території.

"Але російські людожери Соловйов, Пегов і компанія будуть і далі конструювати альтернативну реальність, не заморочуючись деталями. Ось цей приклад російської брехні зараз треба показувати в усьому світі. Щоб всі розуміли, чого варті історії про карателів, фашистів та інший "геноцид Донбасу", - резюмував Казанський.

Дивіться на скріншотах самі, як розганяється фейк по соцмережах.

Фейк про обстріл розганяють окупанти в соцмережах (скріншот)

Як насправді все було

17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали двоє людей. На щастя, діти не зачеплені, але у двох виховательок дошкільного закладу - контузія.

Також на фото ви можете побачити результати обстрілів російських окупантів.

У Станиці Луганській бойовики обстріляли дитячий садок (фото: Telegram/Оперативний ЗСУ)