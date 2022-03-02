Обстрел киевской телевышки, где погибли пять человек: появились фото с места преступления Путина

Пять человек погибли, еще пять получили ранения в результате удара российского агрессора по Киевской телевышки.

Появились фото с места обстрела телевышки в Киеве.

Вещание ведется через спутниковые платформы, на которых снята кодировка, через эфирное вещание, кабельные сети и интернет.

В частности, в Госсвязи отметили, что сейчас население имеет полноценный доступ к программам украинского телевидения и радио.

Ранее мы сообщали, что в Киеве под ракетную атаку попал Бабий Яр.

Также мы писали, что украинские телеканалы уже возобновили цифровое вещание после обстрела телевизионной башни в Киеве.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!