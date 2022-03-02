Обстріл київської телевежі, де загинуло п'ятеро людей: з'явилися фото з місця злочину Путіна

П'ятеро людей загинули, ще п'ять отримали поранення внаслідок удару російського агресора по Київській телевежі .

З'явились фото з місця обстрілу телевежі у Києві.

Мовлення ведеться через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет.

Зокрема, у Держзв'язку зазначили, що зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо.

Раніше ми повідомляли, що у Києві під ракетну атаку потрапив Бабин Яр.

Також ми писали, що українські телеканали вже відновили цифрове мовлення після обстрілу телевізійної вежі у Києві.

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