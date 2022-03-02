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Обстріл київської телевежі, де загинуло п'ятеро людей: з'явилися фото з місця злочину Путіна

Автор: Тетяна Самарук

П'ятеро людей загинули, ще п'ять отримали поранення внаслідок удару російського агресора по Київській телевежі.

З'явились фото з місця обстрілу телевежі у Києві.

Зокрема, у Держзв'язку зазначили, що зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо.

Мовлення ведеться через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет.

Обстріл телевежі у Києві (facebook.com.petrovpavelp)

Раніше ми повідомляли, що у Києві під ракетну атаку потрапив Бабин Яр.

Також ми писали, що українські телеканали вже відновили цифрове мовлення після обстрілу телевізійної вежі у Києві.

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Київ