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Обстрел автоколонны главы ДонОГА: умер еще один воин ВСУ


Количество жертв обстрела автоколонны чиновника увеличилось до двух военных

Обстрел автоколонны главы Донецкой ОГА Павла Кириленко боевиками "ДНР" на Донбассе из ПТУР произошел 10 июля возле села Гранитное и квалифицирован как теракт. Количество жертв нападения увеличилось до двух военных ВСУ. От тяжелых травм в больнице в Днепре скончался 32-летний боец Сергей из Николаева. Об этом сообщает издание real-vin.com.

В день атаки оккупантов по автомобилю "КрАЗ" погиб 21-летний старший матрос-наводчик Антон Фака, а оператор отделения взвода беспилотных авиационных комплексов с многочисленными осколочными ранениями грудной клетки, живота, ног и шеи был госпитализирован в областную больницу им. Мечникова. К сожалению, раны оказались фатальными.

У погибшего военного в Николаеве остались двое сыновей 6 и 11 лет.

Главный врач больницы Сергей Рыженко сообщил, что вследствие тяжелых травм, в том числе, черепа, 32-летний воин скончался.

У старшего матроса была открытая ЧМТ, перелом лобной кости с переходом на лобные пазухи, ранение височной области справа, десятки осколков вонзились в голову, шею, грудную клетку, брюшную стенку. Очень пострадали глаза. Пневмоторакс справа. 

Про кончину военного также сообщил общественный деятель Назар Приходько в своем Twitter.

Скрин: twitter.com/nazareye

Военные сопровождали чиновника 10 июля, и в грузовик попала вражеская ракета из ПТУР возле села Гранитное на Старогнатовском плацдарме. В результате теракта глава Донецкой ОГА не пострадал.

Иллюстративное фото (Telegram WarJournal.jpg)

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе погиб боец-доброволец, который два года находился в плену у боевиков.

Также мы писали о том, что в результате выстрела вражеского снайпера на Донбассе в районе ООС погиб 29-летний воин ВСУ Владимир Салитра. Боец проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

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