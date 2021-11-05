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В общежитии киевского вуза возник громкий скандал: студент установил камеру в женском душе

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 16:11
В общежитии киевского вуза возник громкий скандал: студент установил камеру в женском душе В Киеве у университета произошел скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского возник громкий скандал. Отмечается, что в помещении женского душа установили камеру видеонаблюдения.

Так, камеру заметили вечером 28 октября в душе женского общежития №7 КПИ, пишет депутат Инна Совсун в Facebook.

Кто установил камеру

Камеру установил студент второго курса. В частности, он случайно снял свое же лицо, когда тестировал камеру и уже успел записать несколько видео.

На место происшествия сразу вызвали полицию и написали на заявление на извращенца. Однако, заведующая общежития начала выгораживать преступника.

Отмечается, что сначала она обещала держать дело на контроле, а теперь призывает девушек, которые хотят написать коллективное заявление, "успокоиться".

"По ее мнению, требовать наказания для нарушителя – это буллинг. Заведующая обвиняет студенток в том, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будут привлекать к ответственности за курение", – написала Инна Совсун.

По мнению депутата студента должны как минимум отчислить. А администрация должна извиниться перед студентками за то, что такое произошло.

Как могут наказать парня

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