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В Харькове студенты политехники угрожают протестами из-за COVID-19: "умирают преподаватели"

Новина українською →
Харьков, Вторник 26 октября 2021 17:38
В Харькове студенты политехники угрожают протестами из-за COVID-19: "умирают преподаватели" Студенты политехники в Харькове объявят протесты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харьковском политехническом институте студенты хотят объявить акцию протеста очного обучения из-за вспышки коронавируса. В частности, они требуют ввести дистанционное обучение.

Объявление появилось в Telegram-канале "Х. Харьков".

Так, студенты Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" с 29 октября хотят прекратить посещение очных занятий.

Отмечается, что сейчас в Харьковской политехнике смешанное обучение, и из-за этого "умирают и заражаются преподаватели", "все чаще болеют студенты".

Кроме того, они обвиняют вуз в игнорировании рекомендаций МОН.

Требования студентов к ректорату:

  • соблюдение рекомендаций МОН и изменение формы обучения на дистанционную,
  • не вакцинированные преподаватели должны перейти на дистанционное обучение с сохранением зарплаты вместо увольнения.

"Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар"– говорят студенты.

Ранее мы сообщали, что украинский студент выплатит университету более 100 тысяч, а именно вернет стипендию и заплатит за обучение. Все из-за того что парень не отработал три года по направлению.

Также мы писали, что в украинскому университету на учителя физики учится один студент, который единственный на потоке.

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