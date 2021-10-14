ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Ивано-Франковске пара первокурсников занялась сексом прямо во время лекции (видео)

Новина українською →
Ивано-Франковск, Четверг 14 октября 2021 10:25
В Ивано-Франковске пара первокурсников занялась сексом прямо во время лекции (видео) Фото: В Ивано-Франковске пара первокурсников занялась сексом прямо во время лекции (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Ивано-Франковске пара студентов занялась сексом прямо во время лекции. Начитка происходила онлайн, но влюбленные не заметили, что камера осталась включенной.

Об этом сообщает Ratusha.

Когда именно случился инцидент не сообщается. В то же время видео с "клубничкой" всплыло только на днях.

Невольными героями скучной лекции то ли по химии, то ли по биологии стала студентка первого курса Ивано-Франковского медицинского университета.

"Видимо, биологию она изучает исключительно на практике. В роли учителя - сосед по общежитию", - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковске пара первокурсников занялась сексом прямо во время лекции (видео)

Скрин видео

Пока преподаватель вещает про "мономолекулярные реакции", парочка невозмутимо занимается своим делом.

Интересно, что лектор не обратила внимание на происходящее, продолжая доносить студентам премудрости взаимодействия молекул.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

Ранее мы писали, что пиццерия в Ровно попала в громкий эротический скандал.

Также сообщалось, что голый украинец пришел прощаться с адской работой в Польше. Появилось курьезное фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы