После общения аж трясет: Супрун рассказала о скрытых агрессорах

Уляна Супрун рассказала о пассивно-агрессивном поведении человека, которое хоть и не считается психическим расстройством, однако часто сопровождает другие расстройства: пограничное расстройство личности, нарциссический расстройство, клиническую депрессию, злоупотребление наркотическими веществами. Такой тип способен здорово потрепать нервы окружающим, существенно портить отношения в паре, семье или на работе. Об этом экс-руководительница Минздрава Украины рассказала на своей странице в Facebook.

Медицинские источники советуют таким людям или группам людей обращаться за помощью к психотерапевту, если сами они не могут преодолеть такой паттерн поведения.

"Обычно слово "агрессия" вызывает ассоциации с потасовка, криками, нецензурной лексикой, нападениями и явным нарушением личных границ. Но среди нас много агрессивных людей, которые тихие, никого, как будто, не трогают, иногда выглядят даже несчастно. В то же время, после общения с ними вас аж трясет, хочется или наорать на них, или расплакаться", - говорится в публикации.

Люди с пассивно-агрессивным поведением "напрашиваются" на агрессию со стороны окружающих (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Так, отметила Супрун, для проявления агрессии не обязательно быть неуравновешенным типом, склонным к физическому насилию. Достаточно пассивной, или скрытой агрессии.

Пассивно-агрессивное поведение - это когда человек будто ничего не делает, но в том-то и проблема.

Выражение "пассивно-агрессивный" стали клинически использовать во время Второй мировой войны в отношение солдат, которые отказывались выполнять приказы. Через некоторое время такое поведение перестали рассматривать как психическое расстройство.

Пассивно-агрессивное поведение не считается психическим расстройством (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Супрун дала несколько примеров пассивно-агрессивное поведения как уклонения от непосредственной конфронтации, когда можно выражать какие-то жалобы "в воздух" или в спину, показательно зевать, отказываться от помощи, но продолжать показывать, как тяжело, навязывать помощь, о которой никто не просил, и упрекать неблагодарностью, не сообщать важную информацию.

Человек к чему-то стремится, но не говорит прямо, а затем обижается, что ее/его потребности остались неудовлетворенными.

Сомнительные комплименты, которые словно и признают достижения собеседника, но и критикуют или обесценивают одновременно.

Игнорирование собеседника и молчание, с надеждой, что кто-то "все поймет". На самом деле, игнорирование - это агрессия, и "холодный душ" молчания или "побеги" являются жестокостью. Особенно в отношении невротических людей.

Прокрастинация и саботаж на работе.

Упрямство.

Слова расходятся с делом.

Ответы одним словом.

Вызывание чувства вины, например фразами в духе "а сам/сама догадаться не можешь".

Жертва пассивно-агрессивного поведения может чувствовать обиду, вину, негодование, но чаще - желание проявить активную агрессию. А это пассивно-агрессивным и надо, ведь теперь они занимают официальную позицию "настоящей жертвы".

Почему люди так себя ведут.

Исследования показывают, что пассивно-агрессивные сталкивались в детстве с отсутствием заботы, неприязнью и жестким отношением со стороны родителей.

Дети, которые все детство являемся свидетелями скрыто-враждебного поведения родителей и отсутствия в них сотрудничества, имеют проблемы с агрессией, разрешения конфликтов, здоровьем и успеваемостью. Ведь они одинаково эффективно воспринимают и реагируют и на активную, и на пассивную агрессию между родителями: молчание, многозначительные взгляды и поджать губы.

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Что делать с пассивно-агрессивными людьми?

Прежде всего понять, что это не вы "психованный" и неадекватно реагируете.

Осознайте и проконтролируйте свое возмущение. Если вы прекратите играть в эту игру, они должны будут рано или поздно изменить стратегию.

Скажите прямо о своих ожиданиях, используя "я-конструкции". Договаривайтесь обо всем четко и однозначно, лучше в письменной форме.

Четко обозначьте свои собственные границы: что можно, а что точно нет.

"Если же вы пассивно-агрессивный человек, то поймите, что с вашим поведением все сложно, и время это менять. Неважно, делали вы это сознательно или нет", - призвала Супрун.