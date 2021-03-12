UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Обшарпанные стены, вместо туалета - горшок: ковид-палату в больнице Кропивницкого показали на видео

Автор: Светлана Мащенко

В Центральной городской больнице Кропивницкого люди с подозрением на коронавирус вынуждены находиться в ужасных условиях, ожидая результаты теста.

Об этом Styler рассказали местные жители, показав также видео из больничной палаты.

На кадрах видны обшарпанные стены, отклеенный линолеум, а вместо туалета - горшок в палате. Говорят, что последний ремонт здесь делали 15 лет назад.

Палата для пациентов с подозрением на COVID-19 (фото: РБК-Украина)

Как известно, в таких палатах кропивничан с подозрением на COVID-19 могут держать несколько дней, потом по результатам теста отправляют в интенсивную терапию (если тест положительный), или в другие больницы.

При этом, рассказывают нам пациенты, "персонал больницы профессиональный, заботливый".

"Но состояние больницы и условия - просто жесть, средневековье", - говорят очевидцы.

Палата для пациентов с подозрением на COVID-19

Палата для пациентов с подозрением на COVID-19

Интересно, что именно в этой Центральной городской больнице на Крепостных валах несколько месяцев назад лежал с ковидом мэр Кропивницкого Андрей Райкович. Тогда на своей странице в Facebook он писал, что находится "в 4-м боксе инфекционки".

Но, как рассказывает медперсонал больницы, на самом деле чиновника положили в детское отделение, в отдельную VIP-палату с улучшенными условиями. В такой же VIP-палате, по словам медперсонала, лечилась и его семья.

Ранее мы писали также, что на Прикарпатье начали принимать первых пациентов в мобильном госпитале ГСЧС, который развернули в конце февраля на территории Богородчанской центральной районной больницы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Выплаты на больничные украинцев выросли почти на 40% по сравнению с 2020 годом
Заменители мыла способны убивать коронавирус: ученые сделали новое заявление
Прогноз погоды