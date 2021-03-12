Обшарпані стіни, замість туалету - горщик: ковід-палату в лікарні Кропивницького показали на відео

На кадрах видно обшарпані стіни, відклеєний лінолеум, а замість туалету - горщик в палаті. Кажуть, що останній ремонт тут робили 15 років тому.

Палата для пацієнтів з підозрою на COVID-19 (фото: РБК-Україна)

Як відомо, у таких палатах кропивничан з підозрою на COVID-19 можуть тримати декілька днів, потім за результатами тесту - відправляють в інтенсивну терапію (якщо тест позитивний), або в інші лікарні.

При цьому, розповідають нам пацієнти, "персонал лікарні професійний, турботливий".

"Але стан лікарні та умови - просто жесть, середньовіччя", - кажуть очевидці.

Палата для пацієнтів з підозрою на COVID-19

Палата для пацієнтів з підозрою на COVID-19

Цікаво, що саме в цій Центральній міській лікарні на Фортечних валах кілька місяців тому лежав з ковідом мер Кропивницького Андрій Райкович. Тоді на своїй сторінці в Facebook він писав, що перебуває "у 4-му боксі інфекційки".

Але, як розказує медперсонал лікарні, насправді чиновника поклали у дитяче відділення, в окрему VIP-палату з покращеними умовами. В такій же VIP-палаті, за словами медперсоналу, лікувалась і його родина.