Освітній портал в Україні вляпався в скандал через "російський" Крим
Освітній портал, що діє в Україні, зобразив карту країни без тимчасово окупованого Росією Криму, причому зробив це навмисно. В колл-центрі працівниця сайту для репетиторських послуг repetitors.info заявила у відповідь на скаргу обуреного чоловіка, що це їхня "принципова позиція".
Про це 26 січня повідомив активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram.
Також він опублікував ролик із записом розмови небайдужого громадянина з представниками освітнього порталу про Крим.
"Є такий ресурс для репетиторських послуг як ua.repetitors.info. Вони б не привернули особливої уваги, якби не один важливий нюанс: на сайті цієї контори Україна зображена без Криму", - пише громадський діяч.
Також він закликав оприлюднити ситуацію, щоб дії компанії-порушниці отримали належну реакцію.
фото: скріншот
Так, до Стерненка звернувся чоловік, який дзвонив у компанію і питав, чому вони показали карту України без частини її території - Автономної республіки Крим, що нині окупована Російською Федерацією
"З'ясувалось, що зображати Україну без частини території це їхня принципова позиція. І вони вважають Крим російським", - йдеться в публікації.
Так, на аудіозаписі можна почути слова оператора про те, що "Він (Крим, - Ред.) не зображається на карті України... Тут все відповідає дійсності. Тому що зараз Крим у складі Росії... Це вже давно визнано, з 14-го року".
Реакція мережі
Ситуація з компанією викликала хвилю обурення серед користувачів мережі, і громадяни стали писати скарги та залишати відповідні відгуки на порталі ua.repetitors.info через їх свідомо вказану некоректну карту України, що по суті є порушенням закону.
Тим часом на ресурсі активно "чистять" подібні негативні відгуки.
Також в коментах пишуть, що насправді - це російський ресурс: "вони зробили піддомен ua. щоб збирати трафік. У СБУ потрібно їх, щоб заблокували на нашій території".
Освітній портал в Україні оскандалився через Крим (фото: скрін коментарів / t.me/ssternenko)
Раніше повідомлялося, що всесвітньо відомий американський канал CNN зняв сюжет про Україну і назвав Харків російським містом.