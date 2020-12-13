Обратите внимание на свои ежедневные привычки: названы причины болей в спине

Боль в спине знакома миллионам людей в мире, которые становятся жертвами болезненных ощущений. Причин дискомфорта много, но в XXI веке одними из самых популярных являются малоподвижный образ жизни и гаджеты. Портал Ukr.Media выделил восемь ежедневных привычек, из-за которых мы сами провоцируем боли в спине.

Так, по информации Ukr.Media, если вы сидите на переполненном кошельке, то существует большой риск появления боли, которая проходит вниз по ягодицам.

Боль в пояснице может возникать после подъема тяжестей, особенно в согнутом положении. Такая деятельность также грозит появлению грыж межпозвонковых дисков. Чтобы избежать подобных проблем, поднимая предмет с пола, стоит делать это с правильного положение: сесть на корточки, сохранять спину прямой, поднимаясь использовать мышцы.

Боли в спине чаще всего характерны для тех, кто держит неправильной осанку во время сидения за столом. Так, сутулость и сгорбленность приводят к сжатию межпозвоночных дисков. Поэтому для предотвращения этого следует в течение дня делать частые перерывы с разминкой или прогулкой.

Кроме того, если вести малоподвижный образ жизни, риски появления болей в спине повышаются в несколько раз. Специалисты рекомендуют укреплять поясницу и регулярно выполнять упражнения из йоги и пилатеса.

Усугубить проблемы с поясницей может и нарушенный сон. Поэтому специалисты советуют выбирать удобный матрас для сна, который позволяет хорошо выспаться.

У людей с избыточным весом вероятность появления болей в пояснице увеличивается из-за чрезмерного давления на позвоночник и скелет. А некачественная или неудобная обувь провоцирует развитие дискомфорта в нижней части спине. Поэтому эксперты рекомендуют покупать удобную обувь на твердой подошве.

Не менее важно и выбрать правильную нижнее белье. Так, бюстгальтер, который не поддерживает грудь, может также спровоцировать возникновение боли в пояснице.

Наши телефоны, в частности сотовые, тоже ярые враги здоровой спины. Ведь большинство людей во время разговора выгибают шею, что заставляет позвоночник принимать неудобное положение. Со временем это может привести к болям в спине.

Так, доктор медицины, профессор кафедры ортопедической хирургии медицинского центра Университета Раш в США Керн Сингх отмечает, что боль в спине - это побочный эффект индустриализации и старения. Он прогнозирует, что более 90% граждан в какой-то момент жизни будут чувствовать боль в пояснице. Медик объясняет, что современные люди стали больше сидеть и отдавать предпочтение жирной и высококалорийной пищи.

"Активный образ жизни наших предков уступил место современным технологиям и удобствам, что привело к ожирению, ослаблению опорно-двигательного аппарата и увеличению частоты дегенерации межпозвоночных дисков. Все эти изменения приводят к увеличению частоты боли в пояснице среди населения", - заявил Керн Сингх.

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