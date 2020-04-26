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Обратите внимание: назван необычный признак COVID-19

STYLERКоронавирус    26.04.2020 - 09:50
Обратите внимание: назван необычный признак COVID-19
Назван необычный признак COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

COVID-19 можно определить на начальных стадиях

Коронавирус 2020 можно определить заранее, если обратить внимание на цвет мочи. Специалисты Университета штата Огайо считают, что на коронавирусную инфекцию может указывать интенсивно желтый цвет мочи.

Связано это с тем, что при развитии COVID-19 происходит обезвоживание организма и, чем скорее вы обратите на это внимание, тем лучше. Об этом пишет MedikForum.

Однако обезвоженность относится к тем признакам заболевания, которые не требуют госпитализации. "Ваш организм может быть обезвожен, если, кроме потемневшей мочи, наблюдаются также уменьшение ее выделения, головная боль или головокружение, сухость во рту, шелушение кожи, зуд", - отметили эксперты.

Чтобы уберечь себя от лишних неприятностей, врачи рекомендуют употреблять около 2 литров жидкости в сутки. Чистая питьевая вода поможет организму избежать интоксикации и быстрее вывести патогенные вещества.

Признаками коронавируса также являются повышенная температуры тела, утомляемость, сухой кашель, боли в мышцах и суставах, заложенность носа, а также боль в горле.

В среднем с момента заражения до ‎возникновения симптомов проходит 5-6 дней, однако в некоторых случаях этот период может ‎продолжаться до 14 дней. ‎Лицам с легкой симптоматикой и без ‎сопутствующих заболеваний рекомендуется ‎соблюдать самоизоляцию. А в ‎случае повышения ухудшения самочувствия - ‎обратитесь к врачу.

Напомним, что умерший от COVID-19 мужчина оставил предсмертную записку семье.

Мы писали, что выявлено новое осложнение COVID-19. Врачи стали замечать образование странных тромбов в крови.

А также о том, как обманывают доверчивых украинцев во время карантина.

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