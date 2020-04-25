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Коронавирус 2020: как обманывают доверчивых украинцев, схемы афер

STYLERКоронавирус    25.04.2020 - 15:55
Коронавирус 2020: как обманывают доверчивых украинцев, схемы афер
Коронавирус 2020 стал причиной возникновения новой аферы (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус 2020 способствует возникновению новых афер

Коронавирус 2020 привел к тому, что мошенники начали придумывать новые схемы обмана, чтобы выманивать деньги. Предлогов для заполучения чужих средств придумали уже большое множество. Styler ознакомит Вас с некоторыми схемами обмана, которые стали популярны в последнее время.

Зачастую мошенники пытаются выяснить персональные данные клиентов банка, а затем оформить на них онлайн-кредиты. Чтобы выманивать у клиентов персональные данные, мошенники при обзвоне могут использовать самые разные предлоги, в том числе актуальную повестку: приглашения пройти медосмотр или сдать анализ на COVID-19.

Многие также столкиваются со звонками мошенников, которые представляются банковскими сотрудниками и пытаются выманить реквизиты карт и SMS-пароли от банка. К счастью, на подобные уловки украинцы ведутся все меньше.

Порой мошенники звонят клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или сообщают об открытом кредите, который можно быстро аннулировать.

Также нередко можно столкнуться с сайтами, которые предлагают купить различные препараты от заражения. Вы их заказываете, оплачиваете заранее деньги, но товар так и не получаете. Поэтому стоит быть осторожнее и не передавать личные данные незнакомым людям.

Напомним, что в Германии мошенники пытались украсть "антикризисные деньги" для предпринимателей.

Ранее мы писали, что из-за пандемии активизировались интернет-мошенники, а также рассказывали, как от них уберечься.

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