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Может спровоцировать инсульт или инфаркт: выявлено новое осложнение COVID-19

STYLERКоронавирус    25.04.2020 - 13:45
Может спровоцировать инсульт или инфаркт: выявлено новое осложнение COVID-19
Коронавирус 2020 - выявлено новое осложнение (фото: РБК-Украина)

Коронавирус 2020 коварно убивает пациентов

Коронавирус 2020 несет в себе большую угрозу для человечества. COVID-19 может вызвать в организме человека различного рода осложнения. С одним из них столкнулись врачи в Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке.

Не так давно при лечении пациентов с COVID-19 эксперты стали замечать образование странных тромбов в крови. Об этом сообщает информационное издание The Health Site.

У больных отмечались все признаки сгущения крови: покалывание в руках и ногах, ухудшение слуха и зрения, тревожность, частая зевота и сонливость, боль в мышцах, одышка и учащенное сердцебиение.

Это совершенно новое осложнение и эксперты не могут никак понять, почему кровь сворачивается у пациентов при коронавирусе. В одном из случаев в катетер для гемодиализа, который ввели в артерию пациенту с коронавирусом, попало множество тромбов. В другом случае пульмонологи заметили, что у некоторых пациентов на искусственной вентиляции легких в определенных частях этого органа вообще не остается крови.

Нейрохирурги отметили резкий всплеск инсультов из-за тромбов. А патологоанатомы ужаснулись тому, что при вскрытии легких оказалось, что они наполнены сотнями микротромбов. Эксперты утверждают, что подобные проблемы могут спровоцировать инсульт или инфаркт с летальным исходом.

Напомним, что израильский препарат спас от коронавируса зараженных.

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