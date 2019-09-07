Обращайтесь к врачу: Супрун развеяла мифы о головной боли

Универсального средства, которое бы помогало при любой головной боли, не существует. Об этом рассказала эксперт Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, головная боль бывает первичной (кластерная боль и мигрени) и вторичной (следствие других состояний). Именно по этой причине необходимо искать причину и лечить непосредственно ее.

При этом лечение нужно не самому себе назначать, а обращаться к помощи специалиста. Самое главное, что советует Супрун, так это сохранять спокойствие и исключить самое страшное.

Если вы испытываете частые головные боли, то лучше всего завести дневник, в котором отмечать, как часто и где именно болит голова, какая продолжительность боли, что вы ели и принимали и помогло ли это, какая была фаза менструального цикла.

Супрун рассказала о головной боли (фото: pixabay.com)

Данная информация понадобится для диагностики типа боли и поиска возможных ее причин.

Супрун подчеркнула, что частые головные боли и мигрени не являются свидетельством опухоли мозга, как это принято считать благодаря кинематографу и катастрофическому мышлению.

Врач должен сначала исключить критические причины головной боли. Если что-то вызывает подозрение, то нужно сделать МРТ. При этом специалист должен спросить пациента о тревожных сигналах при головной боли:

молниеносная внезапная боль, которая достигает максимума за 5 минут;

нападение рвоты;

травма головы;

ортостатическая боль (лежали и резко встали);

возможные симптомы гигантоклеточного артериита (воспаление артерий);

красный глаз - симптомы глаукомы (повышение внутриглазного давления);

проблемы с нижней челюстью, как заклинило;

рак в анамнезе;

отравление угарным газом.

Супрун рассказала о головной боли (фото: pixabay.com)

МРТ необходимо делать при следующих сигналах:

внезапная боль у пациентов с ВИЧ/СПИДом;

боль, которая заставляет проснуться от сна;

появление боли после 50 лет;

внезапное появление нового неврологического или когнитивного нарушения;

внезапное развитие изменения личности (по свидетельству близких);

помутнение сознания;

боль прогрессирует и продолжается неделями.

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