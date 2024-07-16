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Обраниця Налчаджіоглу оголосила про розставання із ним та аборт: "Це стало останнім"

Вівторок 16 липня 2024 17:45
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Обраниця Налчаджіоглу оголосила про розставання із ним та аборт: "Це стало останнім" Анастасія Фоксі і Мурат Налчаджіоглу (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)
Автор: Любов Блажко

Колишній чоловік Ані Лорак, турецький підприємець Мурат Налчаджіоглу розстався зі своєю обраницею Анастасією Фоксі, яка напередодні оголосила про вагітність. Про це дівчина у деталях розповіла у соцмережах.

Як українка прокоментувала розрив стосунків з чоловіком та чому наважилася на аборт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Що написала Фоксі

Під час спілкування з підписниками Анастасія зізналася, що вирішила перервати вагітність. Вона зробила аборт на 5-6 тижні.

"Я б дуже хотіла бути мамою вдруге і бути щасливою дружиною. Вірю, що це коли-небудь буде. Головне, обирайте правильних, чесних, стабільних чоловіків, які не на словах і клятвах, а на ділі будуть для вас", - пояснила тепер уже колишня подружка Налчаджіоглу.

"Сподіваюся, ця тема для вас і мене тепер буде закрита! І прошу вас, не вірте ніколи словам. Спостерігайте, лише вчинки та дії. Не потрапляйте в ілюзії, які вам створюють, і самообман", - також додала вона.

Обраниця Налчаджіоглу оголосила про розставання із ним та аборт: &quot;Це стало останнім&quot;

Фоксі зробила аборт від Налчаджіоглу (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

Розрив стосунків з Муратом дівчина також підтвердила, відповідаючи на одне з питань. Вона підкреслила, що не відчуває поваги до чоловіків, які не відповідають за власні слова.

"Моя проблема у тому, що я надто ідеалізую людей, захищаю їх і завжди сподіваюсь на краще", - написала Анастасія.

"Людина кожного дня говорила, як вона хоче від мене дитину, і коли так сталося, він, очевидно, злякався. Я не поважаю чоловіків, які не відповідають за свої слова. Мій психічний стан через те що відбувається останнім часом, був дуже поганим. Це і стало останнім", - також зазначила вона.

Обраниця Налчаджіоглу оголосила про розставання із ним та аборт: &quot;Це стало останнім&quot;

Обраниця Налчаджіоглу оголосила про розставання із ним та аборт: &quot;Це стало останнім&quot;

Анастасія назвала причину розставання (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

Фоксі додала, що пережила суцільне розчарування, а тому зараз їй доводиться "збирати себе по частинах" та переживати "повне оновлення".

Обраниця Налчаджіоглу оголосила про розставання із ним та аборт: &quot;Це стало останнім&quot;

Фоксі відповіла на питання підписників (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

На питання юзерів про те, чому дівчина не захотіла залишати дитину, вона відповіла, що виховувати маля одній - непроста справа, особливо з фінансової сторони. Нагадаємо, вона вже має дитину від попередніх стосунків.

Обраниця Налчаджіоглу оголосила про розставання із ним та аборт: &quot;Це стало останнім&quot;

Дівчина пояснила, чому зробила аборт

Що відомо про стосунки Фоксі та Налчаджіоглу

З Анастасією Мурат був разом близько пів року. У соцмережах ексзакохані хвалилися спільними подорожами, дівчина демонструвала коштовні подарунки від чоловіка, а також на початку року стало відомо, що він зробив їй пропозицію. Але до весілля так і не дійшло.

Обраниця Налчаджіоглу оголосила про розставання із ним та аборт: &quot;Це стало останнім&quot;Анастасія Фоксі (Фото: instagram.com/anastasija_foxy2)

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