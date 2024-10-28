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Обраниця Кулеби висловилася про кохання і показала романтичне фото: "Не можна соромитись"

Світлана Павелецька і Дмитро Кулеба (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)
Автор: Любов Блажко

Світлана Павелецька, обраниця ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, яка нещодавно розповіла історію їхнього знайомства, цього разу показала романтичне фото. У підписі до нього вона поділилася своїми думками на тему кохання.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Павелецької пише про це детальніше.

Павелецька показалася з Кулебою

У пості вона написала про те, що варто жити сьогоднішнім моментом та вміти насолоджуватись життям, не дивлячись на обставини.

"Багато хто каже - щастя любить тишу. Можливо... Але в кожного щастя своє. Моєму байдуже щодо рівня гучності. Але я пишу тут і зараз щоб попросити вас про дві речі: Перше, насолоджуйтесь життям. Щоб не відбувалось - шахеди, обстріли, проблеми. Треба насолоджуватись. Ворог хоче забрати в нас жагу до життя. І ми йому цього ніколи не віддамо", - зазначила Світлана.

Також вона додала, що коли трапляється кохання, то це неможливо не відчути, це ні з чим не переплутаєш. Обраниця Кулеби закликала не соромитись бути щасливими та коханими та пам'ятати, що кожен заслуговує на людину, яка буде його світлом і для якої він буде світлом також.

"Друге, кохання трапляється. Коли це стається, ти просто знаєш. І хто б що не казав, щоб хто не думав, ви маєте просто тримати один одного та не відпускати. Чомусь у щасті соромно зізнаватись, всі бояться "наврочать". Але ні. Можна бути щасливими та коханими. Цього не можна соромитись. Кожен і кожна заслуговують на людину, яка буде вашим світлом та повітрям", - написала Павелецька.

Павелецька і Кулеба (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana) 

Нагадаємо, українська підприємиця, фахівчиня з маркетингу й PR почала стосунки з Кулебою наприкінці 2021 року. Саме тоді у мережі стали з'являтися подібні чутки, а також публікували спільні фото пари.

Раніше колишній міністр закордонних справ України мав шлюб з депутаткою Київської ради Євгенією Кулебою, від якої має двох дітей. Офіційно вони розлучилися у квітні 2022 року.

Пара разом з 2021 року (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

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