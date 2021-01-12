Обойдется без носков: врач дала объяснения запретам во время локдауна

В Украине начал действовать ужесточенный карантин с 8 января. Ограничения продлятся до 25 января и в нынешних условиях жителям страны доступны не все товары в магазинах. Как объясняют медики, такие запреты являются обоснованными, так как это позволит уменьшить количество людей в супермаркетах.

Как объяснила эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы, доктор медицинских наук Наталья Виноград в комментарии для "Украина 24", запрет на продажу определенных товаров в супермаркетах позволит сократить время пребывание в магазинах до минимума.

"Речь идет о ряде факторов, которые определяют возможность инфицирования людей. Эта вероятность обусловлена продолжительностью пребывания человека в зоне потенциального распространения патогена. В данном варианте установлено, что человек достигнет реализованного риска заражения, если он будет там находиться 15 минут, которых хватит, чтобы взять продукты и выйти из магазина. А вот, чтобы обойти все отделы и собрать все нужные и ненужные вещи, постоять, подумать, это больше 15 минут даже для опытного покупателя", - объяснила специалист.

Она добавила, что сейчас у медиков и так полно работы, так как сезонные вирусы и грипп никто не отменял, поэтому жители страны могут несколько недель обойтись без некоторых товаров.

"Основная идея – сдержать темпы прироста новых случаев с учетом того, что нужна защита еще и от гриппа и других ОРВИ, и лимитировать, ограничивать потенциальные риски. Посчитайте, сколько помещений может посетить человек в день и сколько там находиться. Может, он лучше посидит дома и обойдется без носков?" – считает Виноград.

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