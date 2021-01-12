Обійдеться без шкарпеток: лікар дала пояснення заборонам під час локдауну

В Україні почав діяти більш жорсткий карантин з 8 січня. Обмеження триватимуть до 25 січня і в нинішніх умовах жителям країни доступні не всі товари в магазинах. Як пояснюють медики, такі заборони є обґрунтованими, оскільки це дозволить зменшити кількість людей в супермаркетах.

Як пояснила експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози, доктор медичних наук Наталія Виноград у коментарі для "Україна 24", заборона на продаж певних товарів у супермаркетах дозволить скоротити час перебування в магазинах до мінімуму.

"Мова йде про низку факторів, які визначають можливість інфікування людей. Ця ймовірність обумовлена тривалістю перебування людини в зоні потенційного поширення патогену. В даному варіанті встановлено, що людина досягне реалізованого ризику зараження, якщо вона буде там перебувати 15 хвилин, яких вистачить, щоб взяти продукти та вийти з магазину. А ось, щоб обійти всі відділи та зібрати всі потрібні й непотрібні речі, постояти, подумати, це понад 15 хвилин навіть для досвідченого покупця", - пояснила фахівець.

Вона додала, що зараз у медиків і так повно роботи, через те, що сезонні віруси та грип ніхто не скасовував, тому жителі країни можуть кілька тижнів обійтися без деяких товарів.

"Основна ідея – стримати темпи приросту нових випадків з урахуванням того, що потрібний захист ще й від грипу та інших ГРВІ, і обмежувати, обмежувати потенційні ризики. Порахуйте, скільки приміщень може відвідати чоловік в день і скільки там перебувати. Може, він краще посидить вдома й обійдеться без шкарпеток?" – вважає Виноград.

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