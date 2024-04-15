UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обов'язково встигніть посадити кабачки в відкритий грунт до цієї дати

Фото: Коли садити кабачки у відкритий грунт (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кабачки врожайні й маловимогливі до умов вирощування. Їх можна вирощувати навіть з мінімальним доглядом. Але для отримання раннього урожаю важливо знати, коли саме посівати насіння для розсади.

Коли треба садити кабачки в грунт - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані дані з сайтів Сад та город, Місячний календар.

Найкращий час для посіву насіння кабачків

Щоб отримати розсаду кабачків вчасно, рекомендується посіяти їх у квітні. На момент пересадки вік рослин повинен бути 30-40 днів. Варто пам'ятати, що кабачки вимагають тепла, тому вони не переносять весняних заморозків.

При виборі дати для посіву слід приділяти увагу погоді та місячному календарю. Найбільш сприятливі дні для посіву кабачків у квітні: 21, 22, 25 та 26 числа.

Пересадка та догляд

Дорослу й міцну розсаду можна пересаджувати на відкритий ґрунт після 25 травня. За місячним календарем оптимальні дати для пересадки - 30, 31 травня, або 1, 2 та 5 червня.

Через 2-3 тижні після пересадки рекомендується внести перше добриво. Для цього можна використовувати компост або розчин перегною з водою.

Що стосується переваг розсадного вирощування, то воно одне, але дуже вагоме - є можливість отримати швидший урожай, приблизно на 3-4 тижні раніше. А ви вибирайте самі: що вам ближче, що вигідніше, що зручніше.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Рассадакабачки