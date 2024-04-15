Обов'язково встигніть посадити кабачки в відкритий грунт до цієї дати

Найкращий час для посіву насіння кабачків

Щоб отримати розсаду кабачків вчасно, рекомендується посіяти їх у квітні. На момент пересадки вік рослин повинен бути 30-40 днів. Варто пам'ятати, що кабачки вимагають тепла, тому вони не переносять весняних заморозків.

При виборі дати для посіву слід приділяти увагу погоді та місячному календарю. Найбільш сприятливі дні для посіву кабачків у квітні: 21, 22, 25 та 26 числа.

Пересадка та догляд

Дорослу й міцну розсаду можна пересаджувати на відкритий ґрунт після 25 травня. За місячним календарем оптимальні дати для пересадки - 30, 31 травня, або 1, 2 та 5 червня.

Через 2-3 тижні після пересадки рекомендується внести перше добриво. Для цього можна використовувати компост або розчин перегною з водою.

Що стосується переваг розсадного вирощування, то воно одне, але дуже вагоме - є можливість отримати швидший урожай, приблизно на 3-4 тижні раніше. А ви вибирайте самі: що вам ближче, що вигідніше, що зручніше.