Це повинні використовувати всі: який засіб може омолодити шкіру обличчя

З віком шкіра зазнає змін і зморшки є основними неприємностями для зрілих жінок, які виникають через зниження вироблення колагену та еластину, що призводить до зниження пружності та еластичності шкіри. Однак, це можна відтермінувати при правильному догляді та харчуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що повинно бути у догляді

Щоб протидіяти цим змінам і покращити їх, важливо дотримуватися режиму догляду за шкірою. І є один продукт, який є важливим - це зволожуючий крем.

"Ніколи не пропускайте зволоження обличчя, особливо перед нанесенням будь-якого макіяжу на обличчя", - зазначили дерматологи.

Правильно зволожена шкіра захищає від сухих плям і стає ідеальною для макіяжу.

Зволожуючі креми не тільки сприяють кращому макіяжу, але й миттєво змінюють вигляд: Макіяж краще триматиметься на шкірі, якщо її належним чином зволожити. Нанесення крему - це один із п’яти способів миттєво виглядати молодше за допомогою макіяжу.

Просте зволоження покращує зовнішній вигляд усіх типів шкіри.

Етап живлення забезпечує тимчасове посилення, розгладжуючи лінії та роблячи зморшки менш помітними. Окрім естетичних переваг, він зволожує та захищає, залишаючи шкіру пружною.

Хоча зволожуючий крем не є чудодійним засобом від старіння, але він відіграє ключову роль в уповільненні.

До того ж нанесення правильної кількості макіяжу може зробити людину на вигляд молодшою. Прикладом цього є використання коректорів, які ідеально підходять для мінімізації темних кіл, пігментації та плям.

Однак, якщо перестаратися з засобами, то косметика може лише підкреслити в’ялу шкіру та "мішки" під очима.

Які ще способи допоможуть запобігти старінню шкіри

Багато хто недооцінює вплив харчування на шкіру.

Вживання великої кількості свіжих фруктів і овочів може допомогти запобігти пошкодженням, що призводять до передчасного старіння шкіри.

Харчування, що містить велику кількість цукру чи інших рафінованих вуглеводів, може прискорити старіння.

До того ж спирт погано впливає на шкіру, він зневоднює і згодом пошкоджує її.

Важливо також дбайливо вмивати обличчя, щоб очистити шкіру від забруднення та макіяжу.