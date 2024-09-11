Это должны использовать все: какое средство может омолодить кожу лица
С возрастом кожа претерпевает изменения и морщины являются основными неприятностями для зрелых женщин, которые возникают из-за снижения выработки коллагена и эластина, что приводит к снижению упругости и эластичности кожи. Однако это можно отсрочить при правильном уходе и питании.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Что должно быть в уходе
Чтобы противодействовать этим изменениям и улучшить их, важно соблюдать режим ухода за кожей. И есть один продукт, который является важным - это увлажняющий крем.
"Никогда не упускайте увлажнение лица, особенно перед нанесением любого макияжа на лицо", - отметили дерматологи.
Правильно увлажненная кожа защищает от сухих пятен и становится идеальной для макияжа.
Увлажняющие кремы не только способствуют лучшему макияжу, но и мгновенно меняют вид: Макияж будет лучше держаться на коже, если ее должным образом увлажнить. Нанесение крема - это один из пяти способов мгновенно выглядеть моложе с помощью макияжа.
Простое увлажнение улучшает внешний вид всех типов кожи.
Этап питания обеспечивает временное усиление, разглаживая линии и делая морщины менее заметными. Кроме эстетических преимуществ он увлажняет и защищает, оставляя кожу упругой.
Хотя увлажняющий крем не является чудодейственным средством от старения, он играет ключевую роль в замедлении.
К тому же нанесение правильного количества макияжа может сделать человека с виду моложе. Примером этого является использование корректоров, идеально подходящих для минимизации темных кругов, пигментации и пятен.
Однако, если переусердствовать со средствами, то косметика может лишь подчеркнуть дряблую кожу и "мешки" под глазами.
Какие еще способы помогут предотвратить старение кожи
Многие недооценивают влияние питания на кожу.
Употребление большого количества свежих фруктов и овощей может помочь предотвратить повреждения, приводящие к преждевременному старению кожи.
Питание, содержащее большое количество сахара или других рафинированных углеводов, может ускорить старение.
К тому же, спирт плохо влияет на кожу, он обезвоживает и впоследствии повреждает ее.
Важно также бережно умывать лицо, чтобы очистить кожу от загрязнения и макияжа.
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