Это должны использовать все: какое средство может омолодить кожу лица

С возрастом кожа претерпевает изменения и морщины являются основными неприятностями для зрелых женщин, которые возникают из-за снижения выработки коллагена и эластина, что приводит к снижению упругости и эластичности кожи. Однако это можно отсрочить при правильном уходе и питании.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Что должно быть в уходе

Чтобы противодействовать этим изменениям и улучшить их, важно соблюдать режим ухода за кожей. И есть один продукт, который является важным - это увлажняющий крем.

"Никогда не упускайте увлажнение лица, особенно перед нанесением любого макияжа на лицо", - отметили дерматологи.

Правильно увлажненная кожа защищает от сухих пятен и становится идеальной для макияжа.

Увлажняющие кремы не только способствуют лучшему макияжу, но и мгновенно меняют вид: Макияж будет лучше держаться на коже, если ее должным образом увлажнить. Нанесение крема - это один из пяти способов мгновенно выглядеть моложе с помощью макияжа.

Простое увлажнение улучшает внешний вид всех типов кожи.

Этап питания обеспечивает временное усиление, разглаживая линии и делая морщины менее заметными. Кроме эстетических преимуществ он увлажняет и защищает, оставляя кожу упругой.

Хотя увлажняющий крем не является чудодейственным средством от старения, он играет ключевую роль в замедлении.

К тому же нанесение правильного количества макияжа может сделать человека с виду моложе. Примером этого является использование корректоров, идеально подходящих для минимизации темных кругов, пигментации и пятен.

Однако, если переусердствовать со средствами, то косметика может лишь подчеркнуть дряблую кожу и "мешки" под глазами.

Какие еще способы помогут предотвратить старение кожи

Многие недооценивают влияние питания на кожу.

Употребление большого количества свежих фруктов и овощей может помочь предотвратить повреждения, приводящие к преждевременному старению кожи.

Питание, содержащее большое количество сахара или других рафинированных углеводов, может ускорить старение.

К тому же, спирт плохо влияет на кожу, он обезвоживает и впоследствии повреждает ее.

Важно также бережно умывать лицо, чтобы очистить кожу от загрязнения и макияжа.