Обов'язково обробіть цим засобом город восени: від чого рятує мідний купорос

Що таке мідний купорос?

Мідний купорос - це хімічна сполука, відома під науковою назвою сульфат міді. Візуально це кристали яскраво-синього кольору, що містять 24% міді. Препарат має широкий спектр застосувань у садівництві та сільському господарстві.

Основне призначення мідного купоросу - боротьба з грибковими захворюваннями рослин і підвищення родючості ґрунту. Однак варто пам’ятати, що зберігати препарат потрібно у сухому місці та не більше трьох років, інакше його кристали втрачають ефективність.

Від чого допомагає мідний купорос?

Мідний купорос - універсальний засіб, що використовується для:

Захисту виноградної лози від цвілі та грибкових захворювань;

Дезінфекції теплиць та парників;

Добрива ґрунту при нестачі міді;

Обробки дерев та ґрунту для захисту від грибка і загоєння ран на рослинах;

Профілактики та лікування садових культур від захворювань, таких як парша, мілдью, філлостиктоз, мониліоз та інші.

Завдяки своїй ефективності, цей засіб дозволяє знищити навіть стійких шкідників і запобігти поширенню захворювань на наступний сезон.

Розчин мідного купоросу (фото: Cxid.info)

Як застосовувати мідний купорос?

Для різних завдань використовуються різні концентрації мідного купоросу. Ось три основні типи розчинів:

Слабкий розчин (0,3-1%) - застосовується для підживлення ґрунту та профілактики захворювань. Це оптимальний варіант для обприскування ґрунту восени.

- застосовується для підживлення ґрунту та профілактики захворювань. Це оптимальний варіант для обприскування ґрунту восени. Середній розчин (1-3%) - використовується для лікування дерев та рослин. Найчастіше його застосовують восени для захисту від грибкових захворювань та загоєння ран на корі дерев.

- використовується для лікування дерев та рослин. Найчастіше його застосовують восени для захисту від грибкових захворювань та загоєння ран на корі дерев. Концентрований розчин (5%) - призначений для дезінфекції та швидкої ліквідації патогенів. Однак його не можна використовувати для обприскування листя, щоб не пошкодити рослини.

Перед використанням мідного купоросу необхідно підготувати розчин у пластиковій або скляній місткості з теплою водою, ретельно розчинити кристали і обов'язково процідити перед обприскуванням.

Важливо також дотримуватися правил безпеки - працювати в рукавичках і масці, та уникати потрапляння розчину на шкіру.