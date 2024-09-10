Обов'язково обробіть цим засобом город восени: від чого рятує мідний купорос

Мідний купорос - це один з найбільш популярних засобів для догляду за садом та городом. Восени цей засіб набуває особливого значення, коли необхідно підготувати рослини до зими. Від яких проблем він захищає та як правильно його використовувати?
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, для чого та коли використати мідний купорос на городі після збору урожаю.
Мідний купорос - це хімічна сполука, відома під науковою назвою сульфат міді. Візуально це кристали яскраво-синього кольору, що містять 24% міді. Препарат має широкий спектр застосувань у садівництві та сільському господарстві.
Основне призначення мідного купоросу - боротьба з грибковими захворюваннями рослин і підвищення родючості ґрунту. Однак варто пам’ятати, що зберігати препарат потрібно у сухому місці та не більше трьох років, інакше його кристали втрачають ефективність.
Мідний купорос - універсальний засіб, що використовується для:
Завдяки своїй ефективності, цей засіб дозволяє знищити навіть стійких шкідників і запобігти поширенню захворювань на наступний сезон.
Для різних завдань використовуються різні концентрації мідного купоросу. Ось три основні типи розчинів:
Перед використанням мідного купоросу необхідно підготувати розчин у пластиковій або скляній місткості з теплою водою, ретельно розчинити кристали і обов'язково процідити перед обприскуванням.
Важливо також дотримуватися правил безпеки - працювати в рукавичках і масці, та уникати потрапляння розчину на шкіру.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Sad-ogorod.in.ua, Dim-sad-gorod.com, Вікіпедія.