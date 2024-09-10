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Обязательно обработайте этим средством огород осенью: от чего спасает медный купорос

Медный купорос (фото: Википедия)
Автор: Феликс Коркин

Медный купорос - это одно из самых популярных средств по уходу за садом и огородом. Осенью это средство приобретает особое значение, когда необходимо подготовить растения к зиме. От каких проблем он защищает и как правильно использовать его?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, для чего и когда использовать медный купорос на огороде после сбора урожая.

Что такое медный купорос?

Медный купорос - это химическое соединение, известное под научным названием сульфат меди. Зрительно это кристаллы ярко-синего цвета, содержащие 24% меди. Препарат имеет широкий спектр применений в садоводстве и сельском хозяйстве.

Основное предназначение медного купороса - борьба с грибковыми заболеваниями растений и повышение плодородия почвы. Однако следует помнить, что хранить препарат нужно в сухом месте и не более трех лет, в противном случае его кристаллы теряют эффективность.

От чего помогает медный купорос?

Медный купорос - универсальное средство, используемое для:

  • защиты виноградной лозы от плесени и грибковых заболеваний;
  • дезинфекции теплиц и парников;
  • удобрения почвы при недостатке меди;
  • обработка деревьев и почвы для защиты от грибка и заживления ран на растениях;
  • профилактики и лечение садовых культур от заболеваний, таких как парша, милдью, филлостиктоз, монилиоз и другие.

Благодаря своей эффективности, это средство позволяет уничтожить даже стойких вредителей и предотвратить распространение заболеваний на следующий сезон.

Раствор медного купороса (фото: Cxid.info)

Как использовать медный купорос?

Для разных задач используются разные концентрации медного купороса. Вот три основных типа растворов:

  • Слабый раствор (0,3-1%) - применяется для подкормки почвы и профилактики заболеваний. Это оптимальный вариант для опрыскивания осенью.
  • Средний раствор (1-3%) - используется для лечения деревьев и растений. Чаще его применяют осенью для защиты от грибковых заболеваний и заживления ран на коре деревьев.
  • Концентрированный раствор (5%) - предназначен для дезинфекции и быстрой ликвидации патогенов. Однако его нельзя использовать для опрыскивания листьев, чтобы не повредить растения.

Перед использованием медного купороса необходимо подготовить раствор в пластиковой или стеклянной емкости с теплой водой, тщательно растворить кристаллы и процедить перед опрыскиванием.

Важно также соблюдать правила безопасности - работать в перчатках и маске и избегать попадания раствора на кожу.

Раньше мы писали, как выбрать азотные, калийные или фосфорные удобрения для огорода осенью.

Читайте также, когда перекапывать огород осенью и стоит ли это делать вообще.

При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Sad-ogorod.in.ua, Dim-sad-gorod.com, Википедия.

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