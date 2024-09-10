Обязательно обработайте этим средством огород осенью: от чего спасает медный купорос

Медный купорос - это одно из самых популярных средств по уходу за садом и огородом. Осенью это средство приобретает особое значение, когда необходимо подготовить растения к зиме. От каких проблем он защищает и как правильно использовать его?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, для чего и когда использовать медный купорос на огороде после сбора урожая.
Медный купорос - это химическое соединение, известное под научным названием сульфат меди. Зрительно это кристаллы ярко-синего цвета, содержащие 24% меди. Препарат имеет широкий спектр применений в садоводстве и сельском хозяйстве.
Основное предназначение медного купороса - борьба с грибковыми заболеваниями растений и повышение плодородия почвы. Однако следует помнить, что хранить препарат нужно в сухом месте и не более трех лет, в противном случае его кристаллы теряют эффективность.
Медный купорос - универсальное средство, используемое для:
Благодаря своей эффективности, это средство позволяет уничтожить даже стойких вредителей и предотвратить распространение заболеваний на следующий сезон.
Для разных задач используются разные концентрации медного купороса. Вот три основных типа растворов:
Перед использованием медного купороса необходимо подготовить раствор в пластиковой или стеклянной емкости с теплой водой, тщательно растворить кристаллы и процедить перед опрыскиванием.
Важно также соблюдать правила безопасности - работать в перчатках и маске и избегать попадания раствора на кожу.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Sad-ogorod.in.ua, Dim-sad-gorod.com, Википедия.