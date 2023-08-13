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Обов'язкова ідентифікація пенсіонерів 2023. Як пройти перевірку, щоб не перестали платити

Як пройти ідентифікацію пенсіонерам (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Пенсіонерам потрібно пройти обов'язкову ідентифікацію особистості, щоб і далі отримувати виплати. Зробити це треба до 31 грудня 2023 року, але не всім.

Які категорії мають пройти таку процедуру, навіщо і як саме це зробити - в матеріалі Styler далі.

Що відомо про ідентифікацію

Як розповів представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, перевірку, яка планувалася до 1 вересня, дозволили провести до кінця поточного року.

У Мінреінтеграції нагадали, що дана процедура передбачена для громадян України пенсійного віку, які перебувають за кордоном.

"Громадянам, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. При цьому таким особам потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію", - нагадали у відомстві.

Як посвідчити особу

Пройти перевірку пенсіонери зможуть кількома способами:

  • Спосіб № 1

Можна скористатися сервісом "Дія.Підпис". Сервіс доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Зробити це можна за посиланням тут.

  • Спосіб № 2

Пройти консульське підтвердження. Пенсіонери можуть пройти ідентифікацію особи, відвідавши відповідну консульську установу в країні свого проживання. При такій перевірці посадова особа засвідчить нинішнє місце проживання за кордоном.

  • Спосіб № 3

За словами Мельничука, було розширено способи проходження ідентифікації, зокрема, передбачено можливість проходження ідентифікації із використанням відеоконференцзв'язку.

Важливо!

Якщо ви досягли пенсійного віку, то перебуваючи за кордоном також можете оформити пенсію. Це можна зробити дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Посилання тут.

 

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пенсії в Україні