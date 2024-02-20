Оборонець "Азовсталі" пояснив, чому депутатам - не місце на передовій

Герой цієї програми з перших днів вторгнення захищав Україну у складі свого підрозділу, був на заводі "Азовсталь". Під час боїв за Маріуполь отримав контузію. Майже рік провів у російському полоні, а зараз проходить реабілітацію.

Ілля Ільяшенко вважає, що депутатів мобілізувати не потрібно. Він переконаний, що у питанні мобілізації, кожна людина повинна знаходитися там, де вона є найбільш ефективною і корисною для держави.

"Я розумію, чому ставлять таке питання. Я теж бачу багато в коментарях: я не піду, поки депутат не піде воювати. А навіщо він там? Що він зробить? Кожна людина повинна бути на своєму місці", - сказав він.

Водночас військовослужбовець на користь своєї позиції навів і аргумент, що у депутатів більші, ніж в інших мобілізованих, корупційні можливості, щоб ухилятися від служби. І це може призвести до того, що мобілізований депутат буде отримувати виплати, при цьому фактично не несучи службу.

"Усі ми знаємо, що у нас зараз корупція - це така досить проблематична річ… Але я не бачу депутатів на передовій. Людина повинна бути зацікавлена у тому, щоб бути там. А депутат на передовій, я думаю, буде сидіти десь там, не в окопі, отримає кошти, і потім поїде собі назад у Київ", - сказав військовий.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Законопроект передбачає, зокрема, звільнення від служби людей з інвалідністю всіх груп, зменшення призовного віку до 25 років та можливість оновлення даних в електронному кабінеті військовозобов'язаного або у ЦНАП.