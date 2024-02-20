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Защитник "Азовстали" объяснил, почему депутатам - не место на передовой

Защитник "Азовстали" объяснил, почему депутатам - не место на передовой (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Во время войны каждый человек должен работать на своем месте. Это касается, в частности, и народных депутатов. Если депутат хорошо выполняет свою работу, нет необходимости мобилизовать его на войну.

Об этом в десятом выпуске проекта "Станция Краматорск", который делается совместно Центром противодействия дезинформации СНБО и Укринформ, выразил Илья Ильяшенко с позывным "Смурф", защитник Мариуполя, проходящий сейчас реабилитацию.

Герой этой программы с первых дней вторжения защищал Украину в составе своего подразделения, был на заводе "Азовсталь". Во время боев за Мариуполь получил контузию. Почти год провел в плену, а сейчас проходит реабилитацию.

Илья Ильяшенко считает, что депутатов мобилизовать не нужно. Он убежден, что в вопросе мобилизации, каждый человек должен находиться там, где он наиболее эффективен и полезен для государства.

"Я понимаю, почему задают такой вопрос. Я тоже вижу много в комментариях: я не уйду, пока депутат не пойдет воевать. А зачем он там? Что он сделает? Каждый человек должен быть на своем месте", - сказал он.

В то же время военнослужащий в пользу своей позиции привел и аргумент, что у депутатов больше, чем у других мобилизованных, коррупционные возможности, чтобы уклоняться от службы. Это может привести к тому, что мобилизованный депутат будет получать выплаты, при этом фактически не неся службу.

"Все мы знаем, что у нас сейчас коррупция - это такая довольно проблематичная вещь… Но я не вижу депутатов на передовой. Человек должен быть заинтересован в том, чтобы быть там. А депутат на передовой, я думаю, будет сидеть где-то там, не в окопе, получит средства, и потом поедет обратно в Киев", - сказал военный.

Напомним, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации.

Законопроект предусматривает, в частности, освобождение от службы людей с инвалидностью всех групп, уменьшение призывного возраста до 25 лет и возможность обновления данных в электронном кабинете военнообязанного или ЦПАУ.

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