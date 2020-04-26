Обнародована настоящая причина предсмертного состояния Ким Чен Ына

Северокорейский правитель Ким Чен Ын мог умереть из-за халатности врача, который проводил операцию на его сердце. У врача не получилось закончить хирургические манипуляции в установленные сроки и это действительно могло плохо кончиться для политического деятеля. Об этом информирует журнал "Shukan Gendai".

Руководитель КНДР во время очередной поездки по стране почувствовал себя плохо и отправился в ближайшую больницу для оказания медпомощи. Ким Чен Ын попросил прислать бригаду квалифицированных врачей, однако его состояние было "настолько угрожающим", что операцию по стентированию сердечных кровеносных сосудов доверили местному врачу.

Такую хирургическую процедуру обычно можно завершить примерно за одну минуту, однако специалист настолько переживал, что у него дрожали руки в буквальном смысле слова.

"Кроме того, у него не было опыта подобных операций на тучных пациентах. В результате ему потребовалось около восьми минут, за которые лидер Северной Кореи перешел в вегетативное состояние", - прокомментировал источник.

Напомним, что 22 апреля, японская газета Yomiuri сообщила, что младшая сестра Ким Чен Ына - Ким Е Чжон может стать новым главой страны в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в правдивости информации об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР. Трамп считает, что СМИ могут использовать устаревшую информацию.