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Обмен старых денег на новые: в Николаеве мошенница обокрала пенсионерку на крупную сумму

Автор: Роман Мирончук

В Николаеве мошенница обманный путем забрала у 77-летней пенсионерки 35 тысяч гривен. По словам женщины, она на улице встретила незнакомку, которая представилась работником почты и рассказала, что в стране началась денежная реформа.

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Она предупредила доверчивую пенсионерку о том, что нужно поменять старые деньги на купюры нового образца. Женщина пригласила ее домой, где и отдала все свои сбережения, и вместо денег получила конверт с сувенирными купюрами. Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Полиция ищет злоумышленницу полного телосложения, которая была одета в черное пальто и черную шапку. В руках у нее была темная сумка, а на лице надета медицинская маска.

По данному факту начато уголовное производство по статье "Мошенничество", которая предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Запорожье раскрыли масштабную аферу. Мужчина и женщина организовали фейковый туристический бизнес. Они предлагали доверчивым людям несуществующие путевки, брали у них деньги, а потом пропадали. За время своей "работы" им удалось обмануть более двух десятков украинцев.

Ранее мошенники в Украине придумали новую схему обмана, для которой используют название популярной службы такси. Они выманивают у пользователей смс-код и используют его для своих махинаций.

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Новости Украины Николаевмошенничество