Обматерил девочек: в Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников

В Тернополе водитель автобуса не захотел везти детей, у которых были льготные билеты
В Тернополе разгорелся скандал с водителем автобуса, который не захотел везти двух девочек-подростков из многодетной семьи. Спортсменки-биатлонистки, которым 14 и 15 лет, возвращались после соревнований домой и в кассе приобрели льготные билеты.
Когда водитель автобуса Ровно-Черновцы увидел их билеты, то жестко обматерил их и заявил, что не будет их бесплатно везти, а если они хотят ехать, то пусть платят деньги. Об этом рассказала мать девочек Людмила Сагайдак на своей странице в Facebook.
Дети-льготники (фото: facebook.com/luda.sagaydak)
Старшая девочка сказала водителю, что он не имеет права так поступать и обратилась к кассиру, чтобы понять, в чем причина. Кассирша заявила, что она ничего не знает, и отправила детей к диспетчеру.
Билеты на автобус (фото: facebook.com/luda.sagaydak)
Дети на тот, автобус, что у них были билеты не сели, но их согласился подвезти другой водитель, который сказал им заплатить всего по 25 гривен.
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншот с Facebook