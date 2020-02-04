Обматерил девочек: в Тернополе водитель автобуса отказался везти детей-льготников

В Тернополе разгорелся скандал с водителем автобуса, который не захотел везти двух девочек-подростков из многодетной семьи. Спортсменки-биатлонистки, которым 14 и 15 лет, возвращались после соревнований домой и в кассе приобрели льготные билеты.

Когда водитель автобуса Ровно-Черновцы увидел их билеты, то жестко обматерил их и заявил, что не будет их бесплатно везти, а если они хотят ехать, то пусть платят деньги. Об этом рассказала мать девочек Людмила Сагайдак на своей странице в Facebook.

Дети-льготники (фото: facebook.com/luda.sagaydak)

Старшая девочка сказала водителю, что он не имеет права так поступать и обратилась к кассиру, чтобы понять, в чем причина. Кассирша заявила, что она ничего не знает, и отправила детей к диспетчеру.

Билеты на автобус (фото: facebook.com/luda.sagaydak)

Дети на тот, автобус, что у них были билеты не сели, но их согласился подвезти другой водитель, который сказал им заплатить всего по 25 гривен.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Перевозчики просто обнаглели, от бесконтрольности соответствующих служб, их нужно лишать лицензии;

Это не первый раз. У нас такая же ситуация была и также в Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком, Киеве. В одном только городе где мы воспользовались своим удостоверением, и люди на него адекватно отреагировали это в Одессе;

Я однажды ехала с этим водителем из Тернополя это настоящее быдло, ему не людей возить а скот на ферме. Родители передали студенту сумку, и я уже выходя из автобуса поправила сумку, из которой высыпались мандарины, так он на меня закричал как ненормальный "зачем я трогаю, пусть стоит". Такое быдло уже ничего не изменит.

Скриншот с Facebook