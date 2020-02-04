Обматюкав дівчаток: у Тернополі водій автобуса відмовився везти дітей-пільговиків

У Тернополі водій автобуса не захотів везти дітей, у яких були пільгові квитки
У Тернополі розгорівся скандал з водієм автобуса, який не захотів везти двох дівчаток-підлітків з багатодітної сім'ї. Спортсменки-біатлоністки, яким 14 і 15 років, поверталися після змагань додому і в касі придбали пільгові квитки.
Коли водій автобуса Рівне-Чернівці побачив їх квитки, то жорстко обматюкав їх і заявив, що не буде їх безкоштовно везти, а якщо вони хочуть їхати, то нехай платять гроші. Про це розповіла мати дівчаток Людмила Сагайдак на своїй сторінці в Facebook.
Діти-пільговики (фото: facebook.com/luda.sagaydak)
Старша дівчинка сказала водієві, що він не має права так чинити і звернулася до касира, щоб зрозуміти, в чому причина. Касирка заявила, що вона нічого не знає, і відправила дітей до диспетчера.
Квитки на автобус (фото: facebook.com/luda.sagaydak)
Діти на той автобус, що у них були квитки не сіли, але їх погодився підвезти інший водій, який сказав їм заплатити всього по 25 гривень.
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Скріншот з Facebook