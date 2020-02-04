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Обматюкав дівчаток: у Тернополі водій автобуса відмовився везти дітей-пільговиків

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У Тернополі водій автобуса не захотів везти дітей, у яких були пільгові квитки

У Тернополі розгорівся скандал з водієм автобуса, який не захотів везти двох дівчаток-підлітків з багатодітної сім'ї. Спортсменки-біатлоністки, яким 14 і 15 років, поверталися після змагань додому і в касі придбали пільгові квитки.

Коли водій автобуса Рівне-Чернівці побачив їх квитки, то жорстко обматюкав їх і заявив, що не буде їх безкоштовно везти, а якщо вони хочуть їхати, то нехай платять гроші. Про це розповіла мати дівчаток Людмила Сагайдак на своїй сторінці в Facebook.

Діти-пільговики (фото: facebook.com/luda.sagaydak)

Старша дівчинка сказала водієві, що він не має права так чинити і звернулася до касира, щоб зрозуміти, в чому причина. Касирка заявила, що вона нічого не знає, і відправила дітей до диспетчера.

Квитки на автобус (фото: facebook.com/luda.sagaydak)

Діти на той автобус, що у них були квитки не сіли, але їх погодився підвезти інший водій, який сказав їм заплатити всього по 25 гривень.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Перевізники просто знахабніли, від безконтрольності відповідних служб, їх потрібно позбавляти ліцензії;
  • Це не перший раз. У нас така ж ситуація була і також у Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Києві. В одному тільки місті де ми скористалися своїм посвідченням, і люди на нього адекватно відреагували це в Одесі;
  • Я якось їхала з цим водієм з Тернополя це справжнє бидло, йому не людей возити, а худобу на фермі. Батьки передали студенту сумку, і я вже виходячи з автобуса поправила сумку, з якої висипалися мандарини, так він на мене закричав як ненормальний "навіщо я чіпаю, нехай стоїть". Таке бидло вже нічого не змінить.

Скріншот з Facebook

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