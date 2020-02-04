Обматюкав дівчаток: у Тернополі водій автобуса відмовився везти дітей-пільговиків

У Тернополі розгорівся скандал з водієм автобуса, який не захотів везти двох дівчаток-підлітків з багатодітної сім'ї. Спортсменки-біатлоністки, яким 14 і 15 років, поверталися після змагань додому і в касі придбали пільгові квитки.

Коли водій автобуса Рівне-Чернівці побачив їх квитки, то жорстко обматюкав їх і заявив, що не буде їх безкоштовно везти, а якщо вони хочуть їхати, то нехай платять гроші. Про це розповіла мати дівчаток Людмила Сагайдак на своїй сторінці в Facebook.

Діти-пільговики (фото: facebook.com/luda.sagaydak)

Старша дівчинка сказала водієві, що він не має права так чинити і звернулася до касира, щоб зрозуміти, в чому причина. Касирка заявила, що вона нічого не знає, і відправила дітей до диспетчера.

Квитки на автобус (фото: facebook.com/luda.sagaydak)

Діти на той автобус, що у них були квитки не сіли, але їх погодився підвезти інший водій, який сказав їм заплатити всього по 25 гривень.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Перевізники просто знахабніли, від безконтрольності відповідних служб, їх потрібно позбавляти ліцензії;

Це не перший раз. У нас така ж ситуація була і також у Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому, Києві. В одному тільки місті де ми скористалися своїм посвідченням, і люди на нього адекватно відреагували це в Одесі;

Я якось їхала з цим водієм з Тернополя це справжнє бидло, йому не людей возити, а худобу на фермі. Батьки передали студенту сумку, і я вже виходячи з автобуса поправила сумку, з якої висипалися мандарини, так він на мене закричав як ненормальний "навіщо я чіпаю, нехай стоїть". Таке бидло вже нічого не змінить.

Скріншот з Facebook