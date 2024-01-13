Обманювали президентів і крали гроші: найвідоміші шахраї в історії України

Алі Шехайтлі

Можливо, ви краще знаєте його за ніком "@instructor.ua". Це той самий секретний військовий, який ділився своїми знаннями з охочими долучитися до лав ЗСУ.

Методика Алі була унікальною, адже він навчав "відчувати". До початку кар'єри інструктора Алі був актором, моделлю, танцівником і навіть репером.

Коли уроки інструктора стали дуже популярними та достатньо дивними, журналісти вирішили дізнатися про Алі більше та дослідити його методику.

Інструктор не зміг пояснити, де та коли він отримав бойовий досвід, адже нібито цю інформацію розголошувати не можна.

Сьогодні в соціальних мережах Алі продовжують з'являтися нові відео, проте вони набирають значно менше переглядів, аніж це було до розслідування його діяльності.

Олексій Арестович

Цього персонажа ми знаємо дуже добре, адже саме він протягом кількох місяців переконував українців, що повномасштабна війна з Росією триватиме не довше двох-трьох тижнів.

А ще Олексій Арестович - це справжній "діамант" українського суспільного простору. Ви колись бачили людину, яка могла стільки всього пережити? Питання риторичне.

До всього іншого Арестович ще й сексист, який поширює вочевидь шкідливі наративи проти жінок під час своїх семінарів.

Володимир Мунтян

Вікіпедія титрує Мунтяна як продюсера, актора та бізнесмена. Крім усього, він ще й самопроголошений апостол родом з Дніпра.

Досвід обману людей у нього був ще з юності, адже Мунтяна судили за крадіжку та шахрайство. Він навіть відбув трирічний термін у спецколонії в Кривому Розі.

У період ув'язнення до нього приходили місіонери п'ятдесятники. Ймовірно, це посприяло тому, що після виходу на свободу він став членом їхньої церкви.

За часу членства у цій церкві Мунтяна нібито зцілили від печінкової хвороби. Тож він вирішив благородно передавати свій "дар" іншим вірянам.

Володимир Мунтян (фото: соціальні мережі)

1997 року Володимир заснував церкву харизматичного напряму у Перещепиному Дніпропетровської області. За це п'ятдесятники виключили його зі своїх членів.

Першу церкву "апостол" відкрив у 2002 році було відкрито церкву у Дніпрі.Звісно, там він був старшим пастором.

Сьогодні він є засновником однієї з найбільших релігійних сектантських організацій України Духовного центру "Відродження", християнського коледжу "Гора Мойсея", телеканалу "Відродження ТБ" тощо.

"Відродження" налічує 320 філій організації в Україні, Росії та Білорусі.

Андрій Слюсарчук

Псевдохірург також відомий як "доктор Пі" завдяки численним телевізійним програмам здобув славу людини з начебто феноменальними здібностями.

Фактів з його біографії відомо багато, але є одне "але". Майже всі з них розповів сам Слюсарчук, відповідно певна частина може бути просто вигаданою.

За фахом він штукатур-плиточник-облицювальник. Потім Слюсарчука перевели в групу швачок. У роки навчання він любив надавати собі подоби лікаря та навіть проводив у сусідньому училищі сеанси гіпнозу за гроші.

Згодом "доктор Пі" намагався влаштуватися нейрохірургом у лікарню у Львівській області, проте йому відмовили.

Зауважимо, що в інших розповідях про себе Слюсарчук казав, що його первинна спеціалізація - це психіатрія та наркологія. Він також додавав, що має колосальний досвід у нейрохірургії.

Андрій Слюсарчук отримав прізвисько "доктор Пі" (скриншот)

Існують чутки, що Андрій Тихонович, живучи в гуртожитку "Львівської політехніки" примушував студентів приймати психотропні препарати на базі своїх сфальсифікованих діагнозів.

При цьому він вимагав чималі суми на лікування у батьків, погрожував самогубством дітей, а також поширював заборонені медичні препарати, а також "власного" виробництва - по 4 000 доларів за одну ампулу.

Дещо пізніше Слюсарчука зловили на підробці документів про медичну освіту та наукові ступені у галузі нейрохірургії, а також у надаванні за великі кошти некомпетентної лікарської допомоги, яка призвела до смерті хворого.

До речі, "доктор Пі" ввів в оману навіть тодішнього президента України Віктора Ющенка. На особистій зустрічі він пообіцяв "хірургу" створити та віддати під керівництво Інститут мозку.

Коли ж президентом став Янукович, Слюсарчука ще й нагородили Державною премією України в галузі освіти 2011 року.

Того ж року його заарештували за звинуваченням у підробленні документів і шахрайстві. Його засудили до восьми років позбавлення волі. 24 червня 2016 року вийшов на волю.

Дорж Бату

Дорж Бату, чи то пак Андрій Васильєв, народився в Улан-Уде в Росії. За спеціальністю історик-сходознавець, спеціаліст з історії Китаю.

Після отримання вищої освіти став журналістом і працював телеведучим на телеканалах Бурятія, Росія-1 та інші.

У 2002 році Дорж переїхав до України. Тут він вивчив українську мову і продовжив працювати в журналістиці, зокрема телеканалах Інтер, Тоніс та 1+1.

На початку 2012 року "Голос Америки" опублікував його інтерв'ю з Олексієм Навальним, яке виявилося підробним.

Уже за рік Васильєв вирішив покласти край кар'єрі журналіста. Він також оголосив про початок роботи на виробництві обладнання для космічних апаратів. Через два з половиною роки Бату перебрався до Коннектикуту, після чого начебто почав працювати в NASA оператором корекції траєкторій космічних апаратів.

Дорж Бату брехав про роботу в NASA (фото: Вікіпедія)

На основі цього Васильєв пише книгу "Франческа. Повелителька траєкторій" про працівницю NASA Франческу, з якою трапляються пригоди навіть на найвідповідальнішій роботі. Книга відразу стала українським бестселером.

Згодом він написав ще кілька романів, які однозначно були в топах українських читачів. Проте все рано чи пізно закінчується. Для Доржа Бату це сталося у грудня 2022 року.

Тоді блогер Віктор Трегубов заявив, що Дорж Бату ніколи не працював в NASA. Бату відповів, що ніколи не був держслужбовцем США, а працював на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів.

Наприкінці 2022 року, після того, як Бату не надав підтверджень про роботу в NASA, "Видавництво Старого Лева" оголосило про припинення подальшої співпраці з письменником.

Веніамін Вайсман

Цього відомого шахрая вважають радянським, хоча він родом з Житомира. До початку Другої світової Вайсман промишляв злодійством.

Оскільки він походив з єврейської родини, то в часи війни потрапляв до концентраційних таборів. Під час останньої втечі з табору Вайсман обморозив собі кінцівки, а тому втратив дві ноги й одну руку.

Після цього він став видавати себе за інваліда війни та з підробленими документами Героя Радянського Союзу ходив до міністерств, Московського міського комітету Компартії та Академії наук. Там він отримував гроші, товари та квартиру.

У результаті такої шахрайської кампанії Вайсман обдурив 27 міністерств, секретаря Центрального комітету та двох академіків.

До речі, він пояснював свої дії як помсту. Нібито одного разу великий радянський держслужбовець, поспішаючи на роботу, штовхнув інваліда Вайсмана і навіть не перепросив. Після цього Вайсман вирішив мстити.

Веніамін Вайсман (фото: росЗМІ)

Крім усього, його було ще й складно затримати. У Вайсмана не було особистої власності та певного місця проживання, тому він постійно змінював свою дислокацію.

Зрештою Вайсмана заарештували при спробі обдурити міністра важкої промисловості СРСР Єфремова. На той момент у справу втрутився особисто Сталін, вимагаючи якнайшвидшого затримання злочинця.

У результаті шахрая засудили до 9 років позбавлення волі. Після виходу на свободу він особисто прийшов до Московського кримінального розшуку й заявив, що більше не збирається красти. Свою обіцянку Вайсман дотримав.