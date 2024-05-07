Обличчя перетворилось на суцільну рану. Лікарі вразили історією порятунку пораненого захисника

У лікарні Дніпра врятували захисника, який на початку травня отримав важкі травми на Бахмутському напрямку. У воїна переломи черепа та численні поранення обличчя. Завдяки зусиллям лікарів, зараз життю військового уже нічого не загрожує.
Історію воїна розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.
44-річний Роман родом з Першотравенська Дніпропетровської області. До повномасштабної війни працював на шахті, любив подорожувати разом з коханою Тетяною, з якою майже 15 років у стосунках, але все не вистачало часу офіційно одружитись. У 2022 році Роман пішов на фронт.
3 травня на Бахмутському напрямку воїн отримав важке поранення з переломами черепа лобної та гайморових пазух, нижньої щелепи, кісток носа.
"З обличчя залишилась велика одна рана та праве око. ЛОРИи, нейрохірурги, щелепно-лицьові хірурги відновлюють операціями обличчя. В реанімації вставили трахеостому, апарат, що дозволяє жити", - розповідає лікар.
Він зазначає, що Роману провели кілька операцій поспіль, захисник втратив багато крові.
"Два дні тому Роман почав уже спілкуватися рухами та намагається писати СМС-ки. Тетяну тримає міцно руками, боячись відпустити. Всі ці дії роблять їх цілісними та сильнішими", - каже Риженко.
Також лікар зазначив, що Романа відправляють за кордон робити велику косметичну операцію, щоб повернути обличчя, спотворене війною.
"Життя вже врятоване в Мечникова, далі тільки одруження, любов та подорожі", - пише Роман у СМС, оскільки словесно про свій стан ще не може розповісти.
Риженко, спостерігаючи за тим, як кохана Романа доглядає за ним у лікарні зазначає, що любов не звертає уваги на стерте вибухами обличчя, відсутність очей, переламані кістки. Вона просто є.
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