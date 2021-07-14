Как облегчить состояние новорожденного в жаркие дни: что надо знать и как защитить ребенка

Как не навредить новорожденному в жару

Необходимо избегать прямых солнечных лучей если УФ индекс выше 3. Во время прогулки или поездки в авто солнце может попадать на кожу ребенка, поэтому в таких случаях нужно накрыть легкой пеленкой открытые участки тела. Однако, лучше гулять в тени, и выбирать коляску в светлых цветах или с УФ фильтром.

Важно не перегревать малыша. Ребенка разденьте до подгузника, но если есть возможность, то лучше его снять. Дома или в тени ребенку не нужна шляпа. Кожа головы у новорожденного отвечает за терморегуляцию тела. Тому головной убор будет способствовать перегреванию тела. Не накрывайте ребенка одеялом это может вызвать появление потницы. Это раздражение кожи, которое требует только гигиены и очень редко лечения.

Почаще купайте ребенка. Когда жарко необходимо это делать как можно чаще, даже если пуповинный остаток еще не отпал (после купания его просто хорошо просушите полотенцем). Важно промывать все складочки ребенка и несколько раз в день умывать ребенка холодной водой (примерно +32 градуса).

Используйте кондиционер. Благоприятная для новорожденного температура от 18 до 22 градусов тепла. Однако, если вы пришли с улицы де +30, то комнатную температуру необходимо снижать постепенно. Также можно использовать вентилятором с опцией изменения направления воздуха.

Грудное молоко состоит на 87% из воды. Насильно ребенка не кормите, только по требованию. Это также поможет настроить лактацию. В случае искусственного кормления, то нужно сократить интервалы кормления предварительно посоветовавшись с педиатром об объеме порции.

Можно ли ехать летом с ребенком в путешествие

В дальнюю дорогу путешествовать с младенцем не рекомендуется. Время в пути не должно превышать трех часов. Во время долгой поездки у ребенка может возникнуть стресс и могут ослабнуть защитные силы его организма.

Кроме того, в дальних путешествиях можно попасть в места массового скопления. А это большой риск заразиться инфекционной болезнью.

Также, если вы хотите путешествовать на своей машине, ребенку может быть некомфортно. Кроме того, малыш будет лишен привычных для себя условий: ежедневного купания, любимых игр, собственной кровати.