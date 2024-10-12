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Облава ТЦК на концерті Антона Тимошенка, який збирає мільйони на ЗСУ (відео)

Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)
Автор: Поліна Іваненко

12 жовтня на концерт популярного стендап-коміка Антона Тимошенка у Черкасах завітали працівники ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцевий Telegram-канал "18000 Шо там у Черкасах?".

Що відомо про облаву ТЦК в Черкасах

Так, ввечері суботи працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом з поліцейськими перевіряли документи та чи оновлені дані у чоловіків, які прийшли на концерт Тимошенка в Черкаську обласну філармонію. 

Місцеві мешканці дивуються діям ТЦК, аргументуючи це тим, що Антон - "людина, яка збирає й передає мільйони на потреби ЗСУ".

Зазначимо, що виступ коміка в Черкасах в рамках всеукраїнського туру розпочався о 18:00. У програмі артиста, як значиться у анонсі, жарти про тур Америкою, корупцію, Work & Travel, повстання машин, економію і Трампа. 

Також на концертах Тимошенка проводяться благодійні аукціони, кошти з якого передаються на потреби ЗСУ. 

 

Хто такий Антон Тимошенко

Антон Тимошенко - відомий український стендап-комік, який завоював популярність своїми гострими, часто провокаційними жартами, що торкаються актуальних соціальних та політичних тем.

Він брав участь у багатьох телевізійних проектах, таких як "Розсміши коміка", де двічі ставав переможцем, а також "Ліга сміху". Резидент клубу "Підпільний стендап".

Комік Антон Тимошенко (фото: instagram.com/anton_tymoshenko)

З початком повномасштабного вторгнення РФ Тимошенко займається збором коштів на потреби українського війська. Антон волонтерськими виступами одноосібно закрив декілька зборів, які оголошував благодійний фонд Сергія Притули. А у липні 2024 року Тимошенко відправився у тур США та Канадою, звідки привіз для Фонду 11 мільйонів гривень. 

Що відомо про рейди ТЦК 

Облави ТЦК тривають в усіх містах України. У п’ятницю військові і поліціянти влаштували рейд клубами та розважальними закладами зокрема в Києві, Дніпрі та інших населених пунктах. 

Найбільший резонанс викликало рейд ТЦК на концерт гурту "Океан Ельзи", що відбувся 11 жовтня у київському Палаці Спорту. 

Працівники ТЦК та поліції перевіряли документи чоловіків, які виходили з концерту. Деяких чоловіків затримували та доставляли до поліцейських автомобілів. Керівництво київського ТЦК відмовилося коментувати ситуацію.

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