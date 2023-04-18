Обійми песиків хібукі: на Донеччині запровадили унікальну психологічну терапію для дітей

Діти з Покровська та Мирнограда, що на Донеччині, отримали програму психологічної підтримки - "хібукі-терапію", яка була розроблена в Ізраїлі. Профінансувала програму гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя" групи "Метінвест".

Кожна дитина, яка бере участь у програмі, отримує іграшкового собаку хібукі, яку психологи та психотерапевти вважають одним із найкращих інструментів подолання травматичного та посттравматичного синдрому.

Хібукі - це м’яка іграшка, песик із сумними очима розміром з новонародженого, яку легко обіймати дитині. Собака дуже м’яка й приємна на дотик, виготовлена із безпечної та стійкої тканини. У перекладі "хібукі" означає "обійми": песик завжди поруч із дитиною, і здатен дарувати відчуття безпеки цілодобово.

Терапія полягає в тому, що дитина переносить на іграшку свої переживання і страхи та, говорячи від імені собачки, проживає власний досвід, не замикається на своїй психотравмі, а розповідає про переживання та почуття. У дитини формується досвід розуміння свого стану та потреб, піклування про себе через хібукі.

"Я звернулася за підтримкою до компанії "Метінвест", і вона швидко відгукнулась на прохання. Тут добре розуміють, що психологічне здоров’я дітей - на першому місці, і ми вдячні компанії за те, що вона опікується мешканцями громади та їхніми дітьми", - говорить координатор проекту, заступниця голови Покровської міської військової адміністрації Олена Харчевна.

Хібукі-терапія допомогла багатьом дітям із різних країн світу. Вона застосовується не лише в Ізраїлі, а й в Америці та Японії. Торік, завдяки ізраїльській психотерапевтці Дафні Шарон-Максімов, методику почали впроваджувати в Україні.

"Метінвест" профінансував виготовлення 120 собак-хібукі для покровських та мирноградських дітлахів. До кожної іграшки додають дві книжки - м маленький комікс та трохи більшу, з текстами та картинками про історію хібукі.

Як відомо, ініціативу "Рятуємо життя" створила група "Метінвесту" у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну. За рік повномасштабної війни проект допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8,4 млн євро.