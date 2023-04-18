Объятия собачек хибуки: в Донецкой области ввели уникальную психологическую терапию для детей

Дети из Покровска и Мирнограда в Донецкой области получили программу психологической поддержки - "хибуки-терапию", которая была разработана в Израиле. Профинансировала программу гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" группы "Метинвест".

Каждый ребенок, участвующий в программе, получает игрушечную собаку хибуки, которую психологи и психотерапевты считают одним из лучших инструментов преодоления травматического и посттравматического синдрома.

Хибуки – это мягкая игрушка, собачка с грустными глазами размером с новорожденного, которую легко обнимать ребенку. Собака очень мягкая и приятная на ощупь, изготовлена из безопасной и стойкой ткани. В переводе "хибуки" означает "объятия": собачка всегда рядом с ребенком, и способна дарить ощущение безопасности круглосуточно.

Терапия заключается в том, что ребенок переносит на игрушку свои переживания и страхи и, говоря от имени собачки, проживает собственный опыт, не замыкается на психотравме, а рассказывает о переживаниях и чувствах. У ребенка формируется опыт понимания своего состояния и потребностей, заботы о себе через хибуки.

"Я обратилась за поддержкой к компании "Метинвест", и она быстро отозвалась по просьбе. Здесь хорошо понимают, что психологическое здоровье детей - на первом месте, и мы благодарны компании за то, что она занимается жителями общины и их детьми", – говорит координатор проекта, заместитель председателя Покровской городской военной администрации Елена Харчевна.

Хибуки-терапия помогла многим детям из разных стран мира. Она используется не только в Израиле, но и в Америке и Японии. В прошлом году благодаря израильской психотерапевте Дафне Шарон-Максимов методику начали внедрять в Украине.

"Метинвест" профинансировал изготовление 120 собак-хибуки для покровских и мирноградских ребятишек. К каждой игрушки добавляют две книги - маленький комикс и немного большую, с текстами и картинками об истории хибуки.

Как известно, инициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвеста" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро.