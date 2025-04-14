Обіцяли допомогти ЗСУ, але зникли: де зараз троє коміків, які втекли з України під час війни

У мережі вже кілька тижнів шириться інформація про те, що українські коміки Вадим Кириленко, Ерік Енокян та гуморист, відомий за псевдонімом Просто Едгар, виїхали за кордон під час війни.

Де наразі перебувають гумористи та як вони “кинули” військових ЗСУ - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Інформація про втечу трьох коміків за кордон зʼявилася в Telegram-каналі "Злива".

Коли саме вони виїхали - наразі невідомо. Один із них, Просто Едгар, є вокалістом гурту “Dobryva”, відомого хітами "Почуття", "Друг" і "Світло є чи нема".

Невідомо також, чи залишив країну автор музики колективу Євген Дзюба. Ще кілька місяців тому артисти перебували в Україні та давали інтерв’ю телеканалу М1, тож імовірно, що виїхали вже після початку повномасштабного вторгнення.

Де перебувають коміки

Повідомляється, що нині коміки перебувають у Барселоні, Іспанії. Невідомо, як саме їм вдалося виїхати з України, адже чоловікам призовного віку на період воєнного стану заборонено перетинати кордон.

Самі ж артисти вже давно нічого не публікують у соцмережах, а також не оголошували про виїзд з України.

Як розповіла військова медикиня батальйону "Госпітальєри" Катерина Галушка, колись вони погодилися допомогти зі збором коштів для українських військових, однак згодом перестали виходити на зв’язок.

"Колись вони нам допомогли зібрати кошти на один з проєктів. А потім зникли з усієї комунікації та радарів", - написала вона на платформі X (колишній Twitter).

Військова Софія Янчевська згодом підтвердила, що чоловіки перебувають саме в Іспанії, про що свідчать фото, опубліковані на Instagram-сторінці локації в Барселоні, де проходять стендап-виступи. На знімках були зображені українські коміки.

Цікаво, що Рому Генія образили дівчата за кордоном, а його друзі за кордоном норм



Якого чорта ми досі толеруємо коміків, які звалили в Барселону і рекламують там пепсі, яка спонсорує війну?



Виходить, що для когось є вибір, а для когось обов'язок pic.twitter.com/vTEmTVXFdD — Sophia Yanchevska (@SophiYanchevska) March 31, 2025

"Чому ми досі толеруємо коміків, які звалили в Барселону? Сама ж знайшла інфу, яка мене засмутила. Через що розчарувалась в людях ще більше", - написала Софія у дописі в X.

Нагадаємо, Вадим Кириленко, Ерік Енокян та Просто Едгар здобули популярність в Україні завдяки своїм жартівливим відео, які регулярно публікували в Instagram і TikTok. Вони знімають контент як спільно, так і окремо. Варто зазначити, що кожен з них має від 11 до 40 тисяч підписників в Instagram.