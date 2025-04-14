Обещали помочь ВСУ, но исчезли: где сейчас трое комиков, которые сбежали из Украины во время войны

В сети уже несколько недель распространяется информация о том, что украинские комики Вадим Кириленко, Эрик Енокян и юморист, известный под псевдонимом Просто Эдгар, выехали за границу во время войны.

Где сейчас находятся юмористы и как они "кинули" военных ВСУ - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Информация о побеге трех комиков за границу появилась в Telegram-канале "Злива".

Когда именно они выехали - пока неизвестно. Один из них, Просто Эдгар, является вокалистом группы "Dobryva", известной хитами "Почуття", "Друг" и "Світло є чи нема".

Неизвестно также, покинул ли страну автор музыки коллектива Евгений Дзюба. Еще несколько месяцев назад артисты находились в Украине и давали интервью телеканалу М1, поэтому вероятно, что выехали уже после начала полномасштабного вторжения.

Где находятся комики

Сообщается, что сейчас комики находятся в Барселоне, Испании. Неизвестно, как именно им удалось выехать из Украины, ведь мужчинам призывного возраста на период военного положения запрещено пересекать границу.

Сами же артисты уже давно ничего не публикуют в соцсетях, а также не объявляли о выезде из Украины.

Как рассказала военный медик батальона "Госпитальеры" Екатерина Галушка, когда-то они согласились помочь со сбором средств для украинских военных, однако впоследствии перестали выходить на связь.

"Когда-то они нам помогли собрать средства на один из проектов. А потом исчезли со всей коммуникации и радаров", - написала она на платформе X (бывший Twitter).

Военная София Янчевская впоследствии подтвердила, что мужчины находятся именно в Испании, о чем свидетельствуют фото, опубликованные на Instagram-странице локации в Барселоне, где проходят стендап-выступления. На снимках были запечатлены украинские комики.

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Какого черта мы до сих пор терпим комиков, которые свалили в Барселону и рекламируют там пепси, которая спонсирует войну?



Получается, что для кого-то есть выбор, а для кого-то обязанность pic.twitter.com/vTEmTVXFdD - Sophia Yanchevska (@SophiYanchevska) March 31, 2025

"Почему мы до сих пор терпим комиков, которые свалили в Барселону? Сама же нашла инфу, которая меня расстроила. Из-за чего разочаровалась в людях еще больше", - написала София в посте в X.

Напомним, Вадим Кириленко, Эрик Енокян и Просто Эдгар получили известность в Украине благодаря своим шуточным видео, которые регулярно публиковали в Instagram и TikTok. Они снимают контент как совместно, так и по отдельности. Стоит отметить, что каждый из них имеет от 11 до 40 тысяч подписчиков в Instagram.