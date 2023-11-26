Обирає речі в H&M: Ніколас Карма дізнався, скільки коштує лук блогерки Тетяни Самбурської

Ніколас Карма - дуже відомий артист та український блогер, який питає у зірок про вартість їхнього одягу. Він має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", де артисти та знаменитості залюбки діляться потрібною інформацією.
Про те, яка вартість образу блогерки Тані Самбурської, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса в його Instagram-профілі.
Варто сказати, що Карма бере міні-інтерв’ю виключно у Львові, оскільки саме там він живе. А українські знаменитості щиро люблять це місто і на вуличках Львова часто можна зустріти зірок та зробити з ними цікавий контент.
Цього разу в об’єктив Ніколаса потрапила відома інфлюєнсерка Таня Самбурська, яка із задоволенням поділилась вартістю свого зимового образу:
Окрім Тетяни вартість свого лука розповіла й подруга блогерки:
Якщо подивитися профіль Самбурської в Instagram, можна зрозуміти, що вона полюбляє класику, а також спортивний та більш сучасний стиль. Дівчина одягає і стримані образи, і яскраві, оскільки до її зовнішності пасує все.
Також Таня не рідко віддає перевагу одягу в стилі оверсайз та вміло поєднує це з класикою.
Образ Тані Самбурської (фото: instagram.com/__samburska)
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