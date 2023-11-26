Выбирает вещи в H&M: Николас Карма узнал, сколько стоит лук блогерши Татьяны Самбурской

Сколько стоит Look Татьяны Самбурской

Следует сказать, что Карма берет мини-интервью исключительно во Львове, поскольку именно там он живет. А украинские знаменитости любят этот город и на улочках Львова часто можно встретить звезд и сделать с ними интересный контент.

В этот раз в объектив Николаса попала известная инфлюенсерша Таня Самбурская, которая с удовольствием поделилась стоимостью своего зимнего образа:

самой дорогой в образе Татьяны оказалась обувь - это угги за 8 тысяч гривен

костюм, стоит примерно 6 тысяч гривен, но точной суммы девушка не знает, потому что это подарок

курточку молочного цвета от бренда Estro, девушка покупала по скидке - за 4 тысячи 700 гривен

сумка от бренда H&M - стоит 600 гривен

шарф - стоит 500 гривен

шапка от H&M имеет цену - 300 гривен.

рукавчики - стоят 200 гривен

Кроме Татьяны, стоимость своего лука рассказала и подруга блоггерши:

курточка, как у Тани только другого цвета от бренда Estro - стоит 4 тысячи 700 гривен

тапочки из секонд-хенда - стоят 2 тысячи гривен

сумка, которую ей подарили - имеет цену 1 тысячу 800 гривен

джинсы широкого кроя - стоят 1 тысячу 500 гривен

худые - стоит 200 гривен

шапка от бреда H&M - стоит 200 гривен

Стиль Тани Самбурской

Если посмотреть профиль Самбурской в Instagram, можно понять, что она любит классику, а также спортивный и более современный стиль. Девушка надевает и сдержанные образы, и яркие, поскольку к ее облику подходит все.

Также Таня не редко предпочитает одежду в стиле оверсайз и умело сочетает это с классикой.

Образ Тани Самбурской (фото: instagram.com/__samburska)