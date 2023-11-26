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Выбирает вещи в H&M: Николас Карма узнал, сколько стоит лук блогерши Татьяны Самбурской

Сколько стоит Look Тане Самбурской (фото: instagram.com/__samburska)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - очень известный артист и украинский блогер, который спрашивает звезд о стоимости их одежды. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", где артисты и знаменитости охотно делятся нужной информацией.

О том, какова стоимость образа блогера Тани Самбурской, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на сообщение Николаса в его Instagram-профиле.

Сколько стоит Look Татьяны Самбурской

Следует сказать, что Карма берет мини-интервью исключительно во Львове, поскольку именно там он живет. А украинские знаменитости любят этот город и на улочках Львова часто можно встретить звезд и сделать с ними интересный контент.

В этот раз в объектив Николаса попала известная инфлюенсерша Таня Самбурская, которая с удовольствием поделилась стоимостью своего зимнего образа:

  • самой дорогой в образе Татьяны оказалась обувь - это угги за 8 тысяч гривен
  • костюм, стоит примерно 6 тысяч гривен, но точной суммы девушка не знает, потому что это подарок
  • курточку молочного цвета от бренда Estro, девушка покупала по скидке - за 4 тысячи 700 гривен
  • сумка от бренда H&M - стоит 600 гривен
  • шарф - стоит 500 гривен
  • шапка от H&M имеет цену - 300 гривен.
  • рукавчики - стоят 200 гривен

Кроме Татьяны, стоимость своего лука рассказала и подруга блоггерши:

  • курточка, как у Тани только другого цвета от бренда Estro - стоит 4 тысячи 700 гривен
  • тапочки из секонд-хенда - стоят 2 тысячи гривен
  • сумка, которую ей подарили - имеет цену 1 тысячу 800 гривен
  • джинсы широкого кроя - стоят 1 тысячу 500 гривен
  • худые - стоит 200 гривен
  • шапка от бреда H&M -  стоит 200 гривен

 

Стиль Тани Самбурской

Если посмотреть профиль Самбурской в Instagram, можно понять, что она любит классику, а также спортивный и более современный стиль. Девушка надевает и сдержанные образы, и яркие, поскольку к ее облику подходит все.

Также Таня не редко предпочитает одежду в стиле оверсайз и умело сочетает это с классикой.

Образ Тани Самбурской (фото: instagram.com/__samburska)

Ранее мы уже писали, как Николас Карма рассекретил стоимость образа певицы Fiïnka.

Также читайте наш материал о том, что Николас Карма узнал стоимость образа Lida Lee.

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