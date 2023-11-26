Выбирает вещи в H&M: Николас Карма узнал, сколько стоит лук блогерши Татьяны Самбурской

Николас Карма - очень известный артист и украинский блогер, который спрашивает звезд о стоимости их одежды. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", где артисты и знаменитости охотно делятся нужной информацией.
О том, какова стоимость образа блогера Тани Самбурской, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на сообщение Николаса в его Instagram-профиле.
Следует сказать, что Карма берет мини-интервью исключительно во Львове, поскольку именно там он живет. А украинские знаменитости любят этот город и на улочках Львова часто можно встретить звезд и сделать с ними интересный контент.
В этот раз в объектив Николаса попала известная инфлюенсерша Таня Самбурская, которая с удовольствием поделилась стоимостью своего зимнего образа:
Кроме Татьяны, стоимость своего лука рассказала и подруга блоггерши:
Если посмотреть профиль Самбурской в Instagram, можно понять, что она любит классику, а также спортивный и более современный стиль. Девушка надевает и сдержанные образы, и яркие, поскольку к ее облику подходит все.
Также Таня не редко предпочитает одежду в стиле оверсайз и умело сочетает это с классикой.
Образ Тани Самбурской (фото: instagram.com/__samburska)
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