Обходила сигнальную ленту: глыба льда придавила женщину в центре Киева (видео)

В центре Киева на женщину упала глыба льда с крыши дома. Ее госпитализировали. Но, трагедии можно было бы избежать, если бы женщина не проигнорировала защитно-сигнальную ленту, которая была натянута на тротуаре.
Видео инцидента опубликовали в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua его можно смотреть по ссылке.
"Мгновенная карма. Киев, улица Прорезная. Наглядный пример, как делать не нужно. Ведь не зря там висит ограничительная лента, не так ли?" - написали авторы публикации.
Пост мгновенно собрал большое количество комментариев. Люди разделились на два лагеря. Одни пишут, что "женщину жалко, но она сама виновата", а другие (их большинство) уверены, что виноваты в этой ситуации исключительно коммунальные службы, которые не чистят крыши от снега, что начал таять с наступлением потепления.
Тем временем в полиции дали инструкцию, которая поможет избежать травм от падающего снега и ледяных глыб с крыш во время хождения по тротуарам. Они опубликованы на Facebook-странице Патрульной полиции Киева. Вот эти правила:
Ранее мы писали, что в Киеве дети вынуждены добираться в школу по забору".