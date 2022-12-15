"Обговорила з терапевтом": Кацуріна відреагувала на пісню Дорофєєвої та екс-чоловіка

За її словами, в Instagram від користувачів їй надійшло близько 80% питань про те, що вона думає про пісню Дорофєєвої "Щоб не було".

Даша Кацуріна відреагувала на пісню Дорофєєвої (скрін)

Вона зазначила, що в неї немає на це часу та коментувати вона цього не хоче. Однак, трек вона все ж обговорила з подругами та терапевтом.

"Але насправді чесно так: трек я обговорила з подругами та терапевтом, коментувати не хочу", - написала Даша Кацуріна.

Нагадаємо, що у березні цього року Даша та Міша оголосили про розлучення. У червні 2022 року Кацурін підтвердив, що зустрічається зі співачкою Надією Дорофєєвою.

Згодом з'ясувалось, що Дантес, колишній чоловік Дорофєєвої, вирішив почати зустрічатися з Дашею.