Обережно, ці популярні ліки підвищують тиск: список препаратів

Як впливають ліки на тиск?

Лікарка описала типові клінічні ситуації. Наприклад, в молодої і здорової людини раптом - високий тиск. Або ж пацієнт з гіпертонією має контрольований тиск, проте незважаючи на прийом препаратів - знову цифри підвищуються.

Згодом з'ясовується, що останніми днями пацієнт додатково почав приймати нові препарати.

Які препарати змінюють АТ

НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати)

Вони, безсумнівно, є лідерами. Їх використовують як знеболюючі, а також як антипіретики (препарати для зниження температури). Це - ібупрофен, диклофенак, мелоксикам.

Стероїдні гормони

Це - преднізолон, метилпреднізолон, дексаметазон.

Носові краплі при нежиті

Вони мають судиннозвужуючий ефект. Здавалося б, просто каплі чи спрей, та при регулярному використанні впродовж кількох днів піднімають тиск.

Препарати, які використовуються при застуді та місять псевдоефедрин чи фенілефедрин

Це - терафлю, грипго, фармацитрон.

Оральний контрацептиви

Тут підвищення тиску може супроводжуватися ще й серцебиттям та іншими скаргами з боку серцево-судинної системи.

Окрім лікарських засобів підвищувати тиск можуть:

Енергетики - небезпечні напої, які безконтрольно п'ються підлітками та й молоддю в цілому.

Препарати, які використовуються спортсменами для спалення жирової тканини. До прикладу кленбутирол - окрім нарощення м’язів та втрати ваги викликає підвищення тиску, тахікардію, надмірне потовиділення, тремор кінцівок.

"Якщо звертаєтесь до лікаря навіть не з причини високого тиску, завжди уточнюйте, які препарати вживаєте постійно або які приймали напередодні", - радить кардіолог.