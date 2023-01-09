Обережно, ці популярні ліки підвищують тиск: список препаратів
Деякі ліки через свою "побічні ефекти" здатні призводити до підвищення тиску, що може погано впливати на здоров'я і стан людей, особливо тих, що страждають на гіпертонію.
Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталя Федів.
Як впливають ліки на тиск?
Лікарка описала типові клінічні ситуації. Наприклад, в молодої і здорової людини раптом - високий тиск. Або ж пацієнт з гіпертонією має контрольований тиск, проте незважаючи на прийом препаратів - знову цифри підвищуються.
Згодом з'ясовується, що останніми днями пацієнт додатково почав приймати нові препарати.
Які препарати змінюють АТ
- НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати)
Вони, безсумнівно, є лідерами. Їх використовують як знеболюючі, а також як антипіретики (препарати для зниження температури). Це - ібупрофен, диклофенак, мелоксикам.
- Стероїдні гормони
Це - преднізолон, метилпреднізолон, дексаметазон.
- Носові краплі при нежиті
Вони мають судиннозвужуючий ефект. Здавалося б, просто каплі чи спрей, та при регулярному використанні впродовж кількох днів піднімають тиск.
- Препарати, які використовуються при застуді та місять псевдоефедрин чи фенілефедрин
Це - терафлю, грипго, фармацитрон.
- Оральний контрацептиви
Тут підвищення тиску може супроводжуватися ще й серцебиттям та іншими скаргами з боку серцево-судинної системи.
Окрім лікарських засобів підвищувати тиск можуть:
Енергетики - небезпечні напої, які безконтрольно п'ються підлітками та й молоддю в цілому.
Препарати, які використовуються спортсменами для спалення жирової тканини. До прикладу кленбутирол - окрім нарощення м’язів та втрати ваги викликає підвищення тиску, тахікардію, надмірне потовиділення, тремор кінцівок.
"Якщо звертаєтесь до лікаря навіть не з причини високого тиску, завжди уточнюйте, які препарати вживаєте постійно або які приймали напередодні", - радить кардіолог.
Раніше ми писали, як не можна приймати ліки від тиску.
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