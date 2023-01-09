ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Осторожно, эти популярные лекарства повышают давление: список препаратов

Новина українською →
Понедельник 09 января 2023 07:01
Осторожно, эти популярные лекарства повышают давление: список препаратов Какоие лекарства повышают давление (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые лекарства из-за своих "побочных эффектов" способны приводить к повышению давления, что может плохо влиять на здоровье и состояние людей, особенно страдающих гипертонией.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Федов.

Как влияют лекарства на давление?

Врач описала типичные клинические ситуации. Например, у молодого и здорового человека вдруг – высокое давление. Или пациент с гипертонией имеет контролируемое давление, однако несмотря на прием препаратов – снова цифры повышаются.

Впоследствии выясняется, что в последние дни пациент дополнительно начал принимать новые препараты.

Какие препараты изменяют АД

  • НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты)

Они, несомненно, лидеры. Их используют как обезболивающие, а также как антипиретики (препараты для понижения температуры). Это – ибупрофен, диклофенак, мелоксикам.

  • Стероидные гормоны

Это – преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон.

  • Носовые капли при насморке

Они обладают сосудосуживающим эффектом. Казалось бы, просто капли или спрей, но при регулярном использовании в течение нескольких дней поднимают давление.

  • Препараты, используемые при простуде и содержащие псевдоэфедрин или фенилэфедрин

Это – терафлю, грипго, фармацитрон.

  • Оральные контрацептивы

Здесь повышение давления может сопровождаться еще и сердцебиением и другими жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы.

Кроме лекарственных средств повышать давление могут:

Энергетики – опасные напитки, бесконтрольно пьющиеся подростками и молодежью в целом.

Препараты, используемые спортсменами для сжигания жировой ткани. К примеру кленбутирол - кроме наращивания мышц и потери веса вызывает повышение давления, тахикардию, чрезмерное потоотделение, тремор конечностей.

"Если обращаетесь к врачу даже не по причине высокого давления, всегда уточняйте, какие препараты употребляете постоянно или какие принимали накануне", - советует кардиолог.

Раньше мы писали, как нельзя принимать лекарства от давления.

Читайте также, почему "рабочего давления" не существует, и какое давление можно считать нормальным.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье давление