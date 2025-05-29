Обережно, молода капуста! Кому не можна їсти улюблений весняний овоч

Чому молода капуста може бути небезпечною для деяких людей?

Секрет криється в її складі та впливі на травну систему. Молода капуста, хоча і легша за свою "старшу" родичку, все одно містить у собі певні компоненти, які можуть провокувати неприємні симптоми або навіть загострення хронічних захворювань.

Груба клітковина (харчові волокна)

Молода капуста багата на нерозчинну клітковину, яка є дуже корисною для більшості людей, оскільки стимулює роботу кишечника, сприяє виведенню токсинів та нормалізує травлення. Однак, саме ця груба клітковина може стати справжнім випробуванням для людей з певними проблемами шлунково-кишкового тракту. Вона може механічно подразнювати слизову оболонку, викликати метеоризм, здуття та посилювати біль.

Сірковмісні сполуки

Капуста належить до хрестоцвітих овочів, які містять сірковмісні сполуки (глюкозинолати). При перетравленні вони розпадаються, утворюючи гази. Для більшості людей це лише тимчасовий дискомфорт, але для тих, хто має чутливий кишківник, це може бути джерелом значного здуття, болю та метеоризму.

Нітрати

На жаль, молода капуста, вирощена в умовах інтенсивного землеробства, може накопичувати нітрати, особливо на ранніх стадіях росту. Хоча норми контролюються, чутливі люди або ті, хто має проблеми з нирками чи шлунково-кишковим трактом, можуть реагувати на підвищений вміст нітратів.

Кому категорично не рекомендується їсти молоду капусту?

Люди з гострими захворюваннями шлунково-кишкового тракту

Гастрит, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки (в стадії загострення

Груба клітковина та органічні кислоти капусти можуть сильно подразнювати запалену або пошкоджену слизову оболонку, викликаючи біль, печію та навіть кровотечі.

Гострий ентероколіт, коліт: Запальні процеси в кишечнику посилюються під впливом грубих волокон, що може призвести до загострення діареї, болю та спазмів.

Панкреатит (гострий або загострення хронічного)

Капуста стимулює секрецію травних ферментів, що є небажаним при запаленні підшлункової залози.

Холецистит (гострий або загострення хронічного)

Хоча молода капуста не є жирною, її волокна можуть провокувати спазми жовчного міхура.

Люди з синдромом подразненого кишечника (СПК)

Цей стан характеризується підвищеною чутливістю кишечника до певних продуктів. Груба клітковина молодої капусти та сірковмісні сполуки дуже часто є тригерами для пацієнтів з СПК, викликаючи сильне здуття, газоутворення, біль та порушення стільця (діарею або запор).

Люди з проблемами щитоподібної залози (гіпотиреоз)

Капуста та інші хрестоцвіті містять гойтрогени - речовини, які можуть перешкоджати засвоєнню йоду та роботі щитоподібної залози, особливо якщо є дефіцит йоду. Хоча термічна обробка (відварювання, тушкування) знижує рівень гойтрогенів, при гіпотиреозі варто вживати капусту з обережністю і не у великих кількостях.

Люди після операцій на черевній порожнині

Післяопераційний період вимагає щадної дієти. Груба клітковина може спричинити зайве газоутворення та навантаження на кишківник, що є небажаним. Введення капусти в раціон можливе лише після дозволу лікаря та дуже обережно.

Люди зі схильністю до утворення каменів у нирках або жовчному міхурі

Хоча це менш поширена причина, деякі дослідження вказують, що надмірне споживання певних овочів може впливати на ризик утворення каменів у схильних до цього осіб.