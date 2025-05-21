Цей скромний овоч очищає віш шлаків організм як щітка: і це не буряк

У гонитві за екзотичними суперфудами ми часто забуваємо про справжні скарби, які ростуть буквально під ногами. Один із таких незаслужено забутих, але надзвичайно корисних овочів - це ріпа.

Як цей овоч очищає організм від токсинів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Onet.

Як ріпа чистить організм

Один із таких незаслужено забутих, але надзвичайно корисних овочів - це ріпа. Століттями вона була основою раціону наших предків, а сьогодні її незаслужено відсунули на задній план. Проте, сучасні дієтологи та нутриціологи все частіше нагадують: ріпа – це не просто джерело вітамінів, а справжній "очисник" організму, який працює не гірше, ніж щітка, вимітаючи з вас шлаки та токсини.

Чому ж саме ріпа заслуговує на таку похвалу? Її секрет криється в унікальному складі, що забезпечує комплексний детокс-ефект та оздоровлення всього організму.

Королева клітковини

Головна перевага ріпи - це її неймовірно високий вміст харчових волокон, або клітковини. Це саме та "щітка", яка ретельно очищає ваш кишківник. Клітковина в ріпі представлена як розчинними, так і нерозчинними волокнами:

Нерозчинна клітковина не перетравлюється, а проходить через травний тракт транзитом, мов губка, вбираючи токсини, надлишок холестерину, продукти метаболізму та залишки неперетравленої їжі. Вона збільшує об'єм кишкового вмісту, стимулюючи його рух і запобігаючи застоям та закрепам. Це дозволяє ефективно виводити шлаки та запобігати їх повторному всмоктуванню.

Розчинна клітковина утворює гелеподібну масу, яка уповільнює засвоєння цукру, допомагаючи контролювати рівень глюкози в крові. Вона також сприяє росту корисної мікрофлори в кишечнику, що є ключовим для сильного імунітету та правильного травлення.

Регулярне вживання ріпи забезпечує нормалізацію роботи кишківника, покращує дефекацію та допомагає підтримувати здорову мікрофлору, що є основою чистоти організму зсередини.

Сульфорафан

Ріпа, як і інші хрестоцвіті овочі (броколі, капуста), містить сульфорафан - потужну фітохімічну сполуку з вираженими детоксикаційними та протираковими властивостями.

Сульфорафан активує ферменти детоксикації в печінці, які відповідають за нейтралізацію та виведення шкідливих речовин, включаючи канцерогени та токсини, що потрапляють в організм з їжею, повітрям або утворюються в процесі метаболізму.

Він має сильні антиоксидантні властивості, захищаючи клітини від пошкодження вільними радикалами.

Деякі дослідження припускають, що сульфорафан може перешкоджати росту ракових клітин і навіть індукувати їхнє самознищення (апоптоз).

Сечогінні властивості

Ріпа володіє м'якими сечогінними властивостями. Це означає, що вона сприяє виведенню надлишку рідини з організму разом з токсинами та продуктами обміну речовин через нирки. Такий ефект допомагає зменшити набряки, знизити навантаження на нирки та серцево-судинну систему.

Вітамін С та антиоксиданти

Ріпа є хорошим джерелом вітаміну С - потужного антиоксиданту, який відіграє ключову роль у підтримці імунітету та захисті клітин від окислювального стресу. Крім вітаміну С, ріпа містить й інші антиоксиданти, які посилюють її очищувальні властивості, допомагаючи боротися з вільними радикалами, що утворюються в процесі життєдіяльності та під впливом несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Мінерали для підтримки метаболізму

У складі ріпи є також важливі мінерали, такі як калій, кальцій, магній, фосфор, які необхідні для нормального функціонування всіх систем організму, включаючи метаболізм та роботу видільної системи. Калій, наприклад, важливий для підтримки водно-сольового балансу, що також сприяє очищенню організму.