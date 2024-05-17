Об'єднані бажанням допомагати: як Purina®, Happy Paw та Нова пошта підтримують тварин

У наш час любов проявляється у найпростіших речах: їжі, турботі та забезпеченні захисту. Найбільше цього потребують ті, хто не може подбати про себе самостійно. Це, зокрема, тварини, які опинилися на вулиці.

За статистикою, внаслідок повномасштабного вторгнення Україна увійшла до десятки країн із найбільшою кількістю безпритульних тварин. За даними Світової асоціації з тварин України, у 2023 році допомоги потребували щонайменше 140 тисяч собак та котів. На жаль, ця цифра постійно зростає.

Разом з цим збільшується кількість запитів від притулків та волонтерів, які опікуються тваринами. Насамперед існує гостра потреба у кормі. Важливо, аби він був якісним та враховував потреби кожного: від кошенят та цуциків до дорослих тваринок, які перебувають на лікуванні чи дотримуються спеціальної дієти. Сьогодні у співпраці з благодійними фондами такі запити покриває Purina®.

Корм для котенят на Херсонщині / Фото БО "Щаслива Лапа"

Заручившись підтримкою європейських колег, українських компаній та благодійних організацій, з першого дня повномасштабного вторгнення і до початку березня 2024 року Purina® передала понад 1 мільйон кілограмів корму до притулків та зооволонтерів. Представники бренду зазначають, що процес надання гуманітарної допомоги справді складний, але результат – щасливі та ситі тваринки – того вартий.

Як сьогодні організована гуманітарна допомога, хто координує кожну посилку, скільки тварин вже нагодовано та як долучитися до ініціативи, розповідаємо у матеріалі.

Знайти, доставити, нагодувати

З перших днів повномасштабного вторгнення Purina® масштабувала волонтерську діяльність на благо тварин. Ініціативу відразу підхопили міжнародні колеги компанії.

"Колеги з Європи почали одразу зв’язуватись з українською командою Purina®, щоб дізнатись, чи всі у безпеці, яка допомога потрібна... Вже у перші тижні вони перевели на рахунок БО "Щаслива Лапа" (Happy Paw) 30 тисяч євро для порятунку тварин, а потім запропонували корм. Ми одразу погодились, хоча до кінця не уявляли, як цей процес буде побудований, адже раніше ніхто з команди не займався гуманітарними проєктами", – пригадують у Purina®.

Попри відсутність досвіду, процес вдалося налагодити доволі швидко. Вже у 2022 році з різних країн Європи в Україну прибуло кілька сотень тонн корму, котрі стали справжнім порятунком для багатьох волонтерів та притулків, що зіткнулися з рекордною кількістю голодних, покинутих та травмованих тварин.

Притулки для тварин у регіонах мають власні склади, де вивантажується корм / Фото Purina®, БО "Щаслива Лапа"

Сьогодні, оглядаючись на перші місяці повномасштабного вторгнення, здається, що така взаємопідтримка зароджувалася сама собою та була логічною реакцією на виклики часу. Проте за кожним важливим досягненням стояла титанічна та послідовна робота небайдужих команд. І синергія Purina®, благодійної організації "Щаслива Лапа" (також відомої як Happy Paw) та Нової пошти яскравий тому доказ.

Нова пошта як логістичний партнер забезпечила безперебійне транспортування та доставила корм до більш ніж 226 тисяч тварин, для яких така допомога чи не єдиний шанс вижити.

Як це відбувається зсередини? БО "Щаслива Лапа" аналізує потреби серед українських притулків та зооволонтерів. І, аби уникнути недоброчесних осіб, робить це з особливою уважністю. Представники фонду перевіряють документи, вивчають історію чи ознайомлюються зі сторінками потенційних отримувачів у соцмережах. Ця верифікація дозволяє переконатися, що допомога справді потрапить до тварин, а не до рук шахраїв.

"Наше завдання – проконтролювати, щоб гуманітарний корм був розподілений максимально ефективно й допомогу отримали тварини, які її потребують. У кожному регіоні ми маємо базу волонтерів і притулків, з якими співпрацюємо не перший рік. Усі нові заявки перевіряємо через особисті розмови з нашим менеджером, верифікацію фото й відео підопічних тварин, відгуки інших локальних волонтерів", – діляться менеджери Happy Paw, які фактично є провідниками-посередниками між Purina® та безпритульними тваринами.

На опрацювання та перевірку заявок потрібен час / Фото БО "Щаслива Лапа"

Відповідно до реальних запитів та потреб "Щаслива Лапа" складає список отримувачів допомоги.

Спираючись на ці дані, представники Purina® домовляються з європейськими колегами про необхідні обсяги та терміни виділення допомоги. Щоб все зійшлося, партнери повинні проаналізувати власні стоки та підтвердити, що долучаться до актуального збору. Лише після цього розпочинається передача посилок з-за кордону.

На цьому етапі потрібно врахувати безліч нюансів. Наприклад, заправити пальним вантажівки. Крім того, завантажити кожну упаковку корму, врахувати норми чинного законодавства щодо доставки гумдопомоги в Україну, вивантажити отримані посилки. Усі ці зобов'язання бере на себе Purina®.

Далі до процесу долучається Гуманітарна Нова пошта, яка з 2014 року співпрацює з благодійними фондами та волонтерськими організаціями. Для зоомісії Purina® та Happy Paw компанія надала свій гуманітарний хаб. Це дозволило постійно приймати вантажівки з Європи та нарощувати обсяги допомоги. За 5 місяців співпраці Гуманітарна Нова пошта за власний кошт прийняла, розвантажила та доставила у притулки 38 вантажівок з близько 654 тоннами їжі для тварин.

Склади притулків для тварин у регіонах – важлива складова загальної логістики / Фото Purina®, БО "Щаслива Лапа"

Далі – справа за благодійним фондом "Щаслива Лапа", який займається координацією в межах України, актами прийняття-передачі допомоги, звітами тощо. І коли у соцмережах з'являється черговий пост з фотографією чи відео ситих тваринок, це означає, що ще одна місія, заради якої було запущено весь процес, виконана, а паралельно – триває доставка корму в інші регіони. І так день у день, допоки в цьому буде потреба.

Внесок кожного в цей проєкт справді суттєвий, адже без взаємопідтримки такої шаленої допомоги притулкам не було б. Важко сказати, що важливіше: корм, доставку якого Purina® організовує з Європи, складське приміщення, де ми це все зберігаємо, чи люди, які це все розвантажують та розвозять по притулках. Ми об’єдналися у цьому проєкті заради єдиної цілі – допомогти тваринам!,

– підсумовує виробник корму.

Допомога тим, хто її чекає

Попри те, що всю логістику Гуманітарна Нова пошта бере на себе, фінальний етап організації допомоги залишається найважчим. Адже доставляти необхідне у прифронтові регіони – складно. А якщо у віддаленому населеному пункті немає партнера-координатора Happy Paw, передача стає ще довшою. У деяких випадках від отримання запиту і до його реалізації може пройти 5 – 6 місяців.

Та навіть попри все це, головний виклик – це емоційна складова процесу. Тисячі покинутих домашніх тварин в опустілих населених пунктах, багато з яких травмовані чи потребують лікування. Інші навпаки – розчулюють своєю грайливістю та бажанням вижити на тлі розрухи. І їжа – це найменше, чим можна їм допомогти.

Допомога тваринам Херсонщини / Фото фейсбук "Щаслива Лапа"

Представники БО "Щаслива Лапа" зазначають, що їхня діяльність нерозривно пов’язана з пронизливими історіями. Таких тут пригадують чимало. Частина з них не лише про тварин, але й про волонтерів, які попри все рятують їхні життя.

І це не дарма, адже ми живемо в такий час, коли кожен повинен турбуватися про свою безпеку. Особливо, якщо йдеться про прифронтові регіони.

Саме таким волонтерам особливу увагу приділяє Happy Paw. Фонд організовує виїзні стерилізаційні місії у Донецький (Мирноград, Костянтинівка, Нью-Йорк, Селидове) і Запорізький регіони (Гуляйполе, Преображенка, Оріхів). Завдяки стерилізаційним і гуманітарним місіям безхатні тварини отримують мінімальний огляд ветеринарів, лікування, щеплення і стерилізацію. А також відбувається доставка їжі. Так, наприкінці 2023 року під час однієї із таких місій було передано 820 кілограмів корму у Запорізьку область.

Допомога у Гуляйполе, Преображенку, Оріхів / Фото БО "Щаслива Лапа"

Крім того, волонтери часто знайомляться з місцевими мешканцями, які, попри ризики, не планують залишати своїх домівок. Щоб бодай трішки підтримати їхніх домашніх улюбленців, кожному власнику надають кількамісячний запас корму.

Найболючіше – це бачити сльози подяки на очах бабусь та дідусів, які залишаються жити у прифронтових містах, щоб турбуватись про своїх і покинутих тварин. Їхні історії вражають, адже кожен день для них може стати останнім, їхні вулиці та будинки зруйновані, а обстріли не стихають ні на день, – діляться з нами благодійники.

Долучитися до допомоги може кожен

За час існування ініціативи вдалося подарувати ситі моменти багатьом тваринам, які несправедливо стали жертвами нашої реальності. Зокрема:

у 2022 році 174 тонни корму було передано 250 зооорганізаціям та опікунам. Завдяки цьому вдалося нагодувати 35 тисяч тварин*;

у 2023 році понад 486 тонн корму, а це – понад 1 200 000 порцій, надійшли до 1 700 зоозахисних організацій та волонтерів, під опікою яких перебуває понад 100 000 безхатніх тварин;

у 2024 році допомога збільшилася до 561 тонни корму для 1300 організацій і волонтерів, які опікуються 110 000 тваринками.

Кількість наданого на потреби тварин корму збільшується. Однак охопити всю країну без мережі зооволонтерів важко. Тож тим, хто так само вболіває за сите та щасливе життя тварин, радять долучатися до допомоги.

Ознайомитись із правилами проєкту можна за посиланням.

Ніхто не знає, скільки триватиме війна і як довго українські тварини потребуватимуть підтримки. Всупереч цій невідомості, благодійні ініціативи роблять все можливе, щоб доставити допомогу туди, де її чекають. І допоки Purina®, Happy Paw та Нова пошта покривають базові потреби притулків та зооволонтерів, є впевненість, що завтрашній день українські тварини зустрінуть ситими та здоровими. І це усвідомлення – найкраща мотивація продовжувати свою роботу та масштабувати її.

*За рік в певний притулок допомога може приїжджати кілька разів.